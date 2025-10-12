domingo, octubre 12, 2025
Migrantes Deciden Reiniciar su Caminata Hasta el Lunes

* Descansan en Pijijiapan.

Pijijiapan, Chiapas; 11 de Octubre del 2025.- Los integrantes de la caravana de migrantes de diversas nacionalidades que recorren la Costa de Chiapas, decidieron este sábado 11 de octubre seguir descansando en la cabecera del municipio de Pijijiapan, y esperan reiniciar la caminata rumbo a la Ciudad de México para el próximo lunes.
El cansancio, las lesiones en los pies, así como las enfermedades que presentan varias personas, los sigue deteniendo en esta localidad, de donde esperaban salir este sábado.
De igual forma, la falta de organización entre los mismos migrantes se empieza a hacer más evidente, lo cual ha provocado que muchos decidan desistir en continuar el recorrido.
De reiniciar la camina el próximo lunes, los migrantes esperan llegar al municipio de Tonalá.
En las últimas horas, más migrantes que se habían quedado rezagados en esta caminata, todavía sigue arribando al municipio de Pijijiapan. Cansados y con lesiones en los pies.
Las autoridades migratorias siguen enviado a su personal para intentar convencer a los cerca de 350 migrantes, entre ellos mujeres, niños y personas de la tercera edad, para que eviten seguir con la intención de continuar con este recorrido rumbo a la Ciudad de México. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

