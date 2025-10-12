domingo, octubre 12, 2025
Invitan a Empresas Sumarse a la XV Edición del Buen Fin

* El Ayuntamiento de Tapachula, Presidido por Yamil Melgar.

El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Economía y Turismo Municipal, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio Tapachula (CANACO-SEVYTUR), invita al comercio formalmente establecido a registrarse para participar en la XV Edición del Buen Fin, del 15 al 17 de noviembre próximo.
A nombre del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el titular de Economía y Turismo, Jorge Alberto Vega Pérez, exhortó a las empresas locales a participar en el fin de semana más barato del país, con la finalidad de favorecer al consumidor local y de Guatemala Centroamérica.

A su vez, el presidente de la CANACO SERVYTUR, Jorge Zúñiga, mencionó que se cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y tranquilidad durante los cinco días del Buen Fin, para que los tapachultecos, habitantes de los municipios vecinos y de Guatemala Centroamérica, aprovechen las ofertas, promociones y dinámicas que ofrecerá el comercio formalmente establecido.
Estuvieron presentes el Cónsul de Guatemala en Tapachula, Carlos Chopen; la presidenta de AMEXME Capítulo Tapachula, Patricia Cárdenas; la representante del Instituto Nacional de Migración, Sofía Cerdio, entre otros invitados especiales. Boletín Oficial

