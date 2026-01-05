lunes, enero 5, 2026
Implementa Campaña “Maneja con Prevención” en Tramos Carreteros

* Protección Civil del Estado.

Derivado del registro de un alto número de accidentes viales en la entidad, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, puso en marcha una campaña de concientización denominada “Maneja con Prevención”.
El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, dijo que estas acciones tienen como objetivo sensibilizar a las y los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, promover una cultura de conducción responsable y reducir riesgos en las vialidades, priorizando en todo momento la protección de la vida y la seguridad de la población.
A través de mensajes cortos acompañados de vehículos siniestrados o imágenes simulando atenciones después de un accidente, se busca concientizar sobre las consecuencias de manejar cansado, después de ingerir bebidas alcohólicas o usando el celular.
El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil, instaló vehículos chocados en el kilómetro 65 de la carretera Arriaga-Tonalá a la altura del monumento del caballito; en el km 46 de la Carretera de Cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez; y en la entrada a Tuxtla Gutiérrez en el poniente de la ciudad, mejor conocido como La Pochota.
Asimismo, se tienen instalados espectaculares en diversos puntos de Tuxtla Gutiérrez como Convivencia Infantil, Asta Bandera, Libramiento Norte, Feria Chiapas, Samuel León Brindis, Plaza Sol y en el camino hacia el aeropuerto.
Está campaña se mantiene de manera permanente desde agosto de 2025 con spots en radio y televisión estatal, y se reforzó con el Operativo Guadalupe-Reyes a partir del 12 de diciembre. Boletín Oficial

