Agricultores de Mapastepec Impulsan la Producción de Cacao

Mapastepec, Chiapas; 2 de Febrero del 2026.- Productores de cacao en este municipio de la Costa de Chiapas, están dando un giro de fondo a la manera de cultivar, procesar y vender su producto.

Lejos de conformarse con la venta del grano en bruto y precios castigados, han comenzado a implementar un proyecto integral de mejoramiento que apunta a elevar la calidad, generar valor agregado y acceder a mercados más rentables.

A través de procesos de capacitación continua con especialistas en sistemas alimentarios, los productores han incorporado nuevas prácticas que impactan directamente en la sanidad del cultivo y en la transformación del cacao hasta su conversión en chocolate.



Antonio Zunún Verdugo, uno de los productores involucrados, señaló que este aprendizaje técnico ha despertado grandes expectativas, al demostrar que el cacao bien trabajado puede representar un ingreso más justo para las familias del campo.El proyecto se desarrolla en el ejido Nueva Costa Rica, donde se cultivan cerca de 100 hectáreas de cacao. Actualmente, alrededor del 30 por ciento de esta superficie ya se encuentra dentro del esquema de mejoramiento, con resultados visibles: plantaciones más sanas, reducción significativa de plagas y una mayor uniformidad en la calidad del grano.Entre las acciones implementadas destaca el uso de cajones para un fermentado adecuado, la construcción de centros de secado que garantizan mejores condiciones de higiene y la estandarización del proceso, lo que eleva el valor del producto final. “Cuando hay cuidado y limpieza en cada etapa, el cacao se paga mejor. Ya no es lo mismo vender el grano sin proceso que ofrecer un producto con calidad certificada”, explicó el productor.Además, se trabaja de manera directa en el combate a enfermedades como la moniliasis y la mancha negra, problemas históricos que han afectado la productividad del cacao en la región. Estas prácticas no solo mejoran el rendimiento, sino que también promueven un manejo más responsable del entorno, reduciendo el impacto ambiental.Con este esfuerzo, los cacaoteros de Mapastepec apuestan a un modelo productivo más sostenible, que dignifique el trabajo del campo y coloque al cacao chiapaneco como un producto competitivo en el mercado nacional. EL ORBE/ JC