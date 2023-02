México Buscará que Bienes Asegurados a García Luna no se Queden en EEUU

*Por un Monto Superior a los 700 Mdd

Ciudad de México; 16 de Febrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves que no permitirá «fácilmente» que los 700 millones de Dólares en bienes que reclama el Gobierno mexicano de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se queden en Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que estos bienes pertenecen a México.

«No vamos a permitir fácilmente que esos bienes, como es costumbre, que son bienes que pertenecen a México, se queden en Estados Unidos», dijo.

Afirmó que ya se demostró que esos recursos son productos del fraude que se cometieron por el otorgamiento de contratos, y ese dinero se trasladó a Florida, se compraron departamentos, casas y yates, y que hay una estimación de alrededor de 700 millones de Dólares.

«¿Por qué lo planteo? Porque así terminó diciendo: ‘dónde está el dinero. A ver, las evidencias, las pruebas’, pues están en el juzgado, están las pruebas de Florida, ahí está la denuncia, incluso en su proceso en curso porque ya los abogados de García luna y sus socios se ampararon y perdieron. Al inicio del juicio estaban alegando de que no tenía que haberse presentado la denuncia Florida, si los hechos se cometieron aquí, y se hizo en Florida porque allá están los bienes, entonces resolvió el juez en Florida de que el Gobierno de México tenía razón, y está en el juicio».

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aclaró que son 700 millones de Dólares los que México reclama y no 200 millones como señala el abogado de García Luna, si fuera cierto que su cliente recibía sobornos.

«El abogado (de García Luna) ayer dice ‘¿dónde están los bienes? hasta mencionó una cantidad, dice ‘si fuese cierto que recibía sobornos tendría 200 millones de dólares’, pero la denuncia que se presentó en Miami no es por 200, es por 700 millones», agregó. Sun