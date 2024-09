«Si Trump no se Postulara, no Estoy Seguro de que yo lo Haría»: Biden

Ciudad de México; 5 de Diciembre.- El presidente estadounidense Joe Biden dijo que tal vez no se postularía para un segundo mandato si el exmandatario Donald Trump no buscara regresar a la Casa Blanca, al argumentar que el republicano representa una grave amenaza para la democracia estadounidense.

«Si Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo lo haría», dijo Biden, de 81 años, a los donantes el martes en un acto de recaudación de fondos de campaña en Massachusetts. «Pero no podemos dejarlo ganar por el bien de nuestro país».

La avanzada edad del Presidente ha llevado a un pequeño número de demócratas a pedirle que se haga a un lado en favor de un candidato más joven, presumiblemente más vigoroso, que, según dicen sus críticos, fácilmente superaría a Trump.

Mientras hablaba en un evento de recaudación de fondos a las afueras de Boston, Biden dijo que la persistencia de Trump en la escena política es la razón por la que no se hará a un lado en favor de una nueva generación.

Biden busca ser elegido para ocupar otro mandato de cuatro años en la Casa Blanca. Sun