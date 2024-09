«Con un Poco de luz» Ningún Estadounidense Votará por Abbott: AMLO

Ciudad de México; 5 de Diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que «con un poco de luz en la frente» ningún estadounidense votará por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como vicepresidente de Estados Unidos.

«Me llamó la atención todo lo que hizo de la alambrada en el río con púas y las detenciones y el mandar a migrantes de manera inhumana al frío, allá a Nueva York y a los Estados gobernados por demócratas, todo eso era para proyectarse como candidato a la vicepresidencia, con un poco de luz en la frente no creo que un estadounidense vote por ese señor».

En conferencia de prensa el Presidente de la República arremetió contra la política antimigrante del Gobernador de Texas del Partido Republicano.

«Estaba viendo que el Gobernador de Texas quiere ser candidato a vicepresidente por los republicanos, cómo van a votar cuando es antiinmigrantes. ¿Qué a ese señor ya se le olvidó que Texas pertenecía a México y está lleno de González, Garza y Rodríguez como si fuese Tamaulipas o Nuevo León?».

El presidente López Obrador dijo que insistirá con el presidente de Estados Unidos en un plan de desarrollo para América Latina y el Caribe.

«A mí me gustaría que lo planteará (Biden) y lo hiciéramos de manera conjunta pronto un compromiso de inversión para países de América Latina y del Caribe y también buscar arreglos con Venezuela, con Cuba, quitar el bloqueo con Cuba una nueva política, una política de buena vecindad, como lo que planteaba el presidente Roosevelt y desde luego que esto no les va a gustar a los conservadores». Sun