El Peligroso Asteroide que Pasará Cerca de la Tierra

Ciudad de México; 22 de Julio.- Desde su descubrimiento en 2004, el asteroide 99942 Apofis ha sido objeto de intenso estudio y seguimiento por parte de la NASA y otras agencias espaciales.

Con un diámetro de aproximadamente 375 metros, este asteroide ha sido considerado uno de los más peligrosos debido a su cercanía con la Tierra. Sin embargo, recientes observaciones han permitido a los científicos afirmar que no existe riesgo de impacto durante al menos los próximos 100 años.

¿Cuándo y Cómo Observar Apofis?

Apofis pasará a tan solo 32,000 kilómetros de la Tierra el 13 de abril de 2029, una distancia menor que la de muchos satélites en órbita.

Este acercamiento permitirá que el asteroide sea visible a simple vista desde partes de Europa, África y Asia. Según Davide Farnocchia del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, «no hay riesgo de impacto durante al menos los próximos 100 años».

En abril de 2028, la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzará la misión Ramsés, diseñada para llegar a Apofis en febrero de 2029, dos meses antes de su acercamiento a la Tierra. Esta misión permitirá a los científicos estudiar cómo las fuerzas gravitacionales de nuestro planeta afectan al asteroide.

La nave espacial estará equipada con instrumentos avanzados para capturar imágenes de alta resolución y realizar mediciones detalladas de Apofis, incluyendo su composición, estructura y densidad.

¿Qué tan Peligroso es Apofis?

Aunque se ha descartado la posibilidad de impacto en un futuro cercano, un asteroide del tamaño de Apofis podría causar una devastación significativa si llegara a colisionar con la Tierra. Un impacto podría arrasar una vasta área, generar tsunamis y provocar alteraciones climáticas.

No obstante, gracias al monitoreo constante y las avanzadas técnicas de seguimiento, los científicos han podido reducir considerablemente la incertidumbre sobre la trayectoria de Apofis.

El paso de Apofis cerca de la Tierra en 2029 representa una oportunidad excepcional para la observación y estudio de asteroides. A pesar de su peligrosa reputación inicial, los avances en el seguimiento orbital han permitido a los astrónomos asegurar que Apofis no representa una amenaza inmediata para nuestro planeta.

La misión Ramsés proporcionará datos valiosos que contribuirán a nuestra comprensión de estos objetos celestes y a la preparación ante posibles amenazas futuras. Sun