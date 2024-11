60 Millones de Personas Emiten Voto Anticipado en EEUU

*Para Elección Presidencial.

Ciudad de México, 1 de Noviembre.-Casi 60 millones de personas ya emitieron sus votos anticipadamente, tanto por correo como en persona como parte de las presidenciales de Estados Unidos.

«La votación anticipada aumentó en las elecciones presidenciales de 2020, lo que impulsó un aumento masivo en la participación general y ayudó a Joe Biden», recordó el The New York Times.

El medio mencionó que «en 2020, alrededor del 60% de los demócratas y el 32% de los republicanos que votaron lo hicieron por correo, según un estudio del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts».

En este ciclo, «en Pennsylvania, el Partido Republicano ha gastado más de 10 millones de dólares para persuadir a los republicanos a votar por correo en noviembre. Pero hasta ahora, el número de solicitudes de votación realizadas por demócratas registrados en el estado ha superado con creces las solicitudes realizadas por los republicanos».

Según NBC News, «a pesar de que se han emitido tantos votos, es difícil saber qué significan. Aún quedan muchas personas por votar y no se sabe exactamente cuántos serán ni cómo se dividirán. Pero hay una medida en los datos de votación anticipada que podría ser más sugerente sobre los resultados finales: el número de nuevos votantes que ya han participado».

El medio mencionó que «un análisis de los datos de los votantes estatales realizado por NBC News Decision Desk muestra que, al 30 de octubre, hay señales de una afluencia de nuevos votantes demócratas en Pennsylvania y de nuevos votantes republicanos en Arizona, dos de los estados clave más importantes».

Lo anterior es super relevante porque «en la actualidad, el número de nuevos votantes en muchos de los siete estados más disputados supera el margen de 2020 entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. En Pensylvania, por ejemplo, Biden venció a Trump en 2020 por 80 mil 555 votos. Este año, más de 100 mil nuevos votantes ya han emitido su voto en Pensilvania, y habrá más».

Y como dice NBC, «la inscripción en un partido no predice perfectamente la elección de un votante, pero los nuevos votantes que eligen registrarse como demócratas tienen más probabilidades de votar por la vicepresidenta Kamala Harris que no hacerlo, y los nuevos votantes que se registran como republicanos tienen más probabilidades de votar por Trump».

Según los registros, en Pennsylvania las mujeres demócratas dominan las cifras de nuevos votantes.

No obstante, según NBC, «el número de nuevos votantes que deciden no registrarse oficialmente en ninguno de los partidos complica el panorama, ya que el número de nuevos votantes no afiliados es casi igual a la brecha entre el número de nuevos demócratas y nuevos republicanos. Eso significa que el voto no afiliado podría borrar o ampliar la ventaja que los demócratas registrados tienen actualmente entre los nuevos votantes anticipados. La tendencia opuesta en Arizona: los republicanos varones lideran el camino».

En los otros estados, según siempre el mismo medio, las cosas se complican: «en Michigan, hay una enorme diferencia aparente en el comportamiento de los nuevos votantes masculinos y femeninos, aunque las conclusiones en Michigan se complican por el hecho de que allí no hay registro por partido y por la dificultad de predecir la afiliación partidaria de los votantes de Michigan sin esos datos, que han arrojado grandes errores en el pasado».

«Wisconsin (…) también parece indicar una fuerte conexión entre género y partidismo entre los nuevos votantes: las nuevas mujeres votan por los demócratas y los nuevos hombres por los republicanos».

«En los otros estados con datos reales de inscripción partidaria (Carolina del Norte y Nevada) hay un nuevo patrón: los votantes no afiliados a ningún partido son el grupo más grande de nuevos votantes hasta ahora, tanto entre hombres como entre mujeres».

Pese a todo, «estos votantes podrían ser decisivos, ya que el número de votos emitidos por los nuevos votantes de 2024 ya supera el margen en muchos de los estados más reñidos en 2020?, concluye NBC News. Sun