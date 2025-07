Trump Intensifica Redadas Contra Migrantes; Inaugura Prisión “Alligator Alcatraz”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorrió el martes el nuevo centro de detención de inmigrantes «Alligator Alcatraz» en los Everglades de Florida. La administración Trump está convirtiendo el remoto Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en una instalación que, según las autoridades, eventualmente albergará hasta 5 mil personas.

Las autoridades afirman que las operaciones comenzarán el martes. La instalación forma parte de los esfuerzos de Trump para intensificar las deportaciones mediante la ampliación de la capacidad de detención. El presidente ya ha enviado migrantes a la Bahía de Guantánamo y a la megaprisión de El Salvador.



Cuando un reportero le preguntó si el centro podría ser un nuevo estándar para las instalaciones de inmigración en Estados Unidos a pesar de las críticas por sus duras condiciones, Trump dijo: «Puede serlo».«Quiero decir, no siempre hay tierras tan hermosas y seguras. Tienen muchos guardaespaldas y muchos policías disfrazados de caimanes. No hay que pagarles tanto, pero no me gustaría recorrer los Everglades por mucho tiempo. Eso mantendrá a la gente donde se supone que debe estar. Esto es muy importante», dijo.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la visita de Trump sería una oportunidad para que el presidente promocione la financiación para más centros de detención y los esfuerzos para implementar la política de deportación masiva de Trump que están en su megaproyecto de ley que el Senado podría votar el martes antes de enviarlo a la Cámara antes de la fecha límite del 4 de julio de Trump.«Creo que su visita a este centro de detención realmente subraya la necesidad de aprobar la Ley Única, Grande y Hermosa, porque necesitamos más centros de detención en todo el país», dijo Leavitt.Fuentes estiman que el centro de detención costará a Florida $450 millones de dólares al año, y los funcionarios dicen que parte de ese dinero será reembolsado por el Programa de Refugios y Servicios de FEMA. Leavitt describió la ubicación remota de la instalación en su sesión informativa del lunes.«Solo hay un camino para entrar, y la única salida es un vuelo de ida», dijo. «Está aislado y rodeado de fauna peligrosa y un terreno implacable. El centro tendrá hasta 5 mil camas para albergar, procesar y deportar a inmigrantes ilegales delincuentes. Esta es una manera eficiente y de bajo costo de ayudar a llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos», agregó Leavitt.Cuando se le preguntó sobre la ubicación remota y peligrosa, Leavitt dijo que era una característica de la instalación para ayudar a evitar que los detenidos escapen.«Mira, cuando tienes asesinos ilegales, violadores y criminales atroces en un centro de detención rodeados de caimanes, sí, creo que eso disuade a quienes intentan escapar», dijo. «Sabemos que algunos de estos delincuentes ilegales se han escapado de otros centros de detención, como uno en Nueva Jersey, del que sé que se informó recientemente. Así que, por supuesto, queremos mantener a los estadounidenses seguros, eliminar estas amenazas a la seguridad pública de nuestras calles y detenerlos eficazmente de la mejor manera posible».El fiscal general de Florida, James Uthmeier, publicó en X que la instalación es una «ventanilla única» para llevar a cabo la agenda de deportación masiva de Trump, afirmando que la ubicación ahorra dinero en seguridad ya que está rodeada de animales peligrosos.«No es necesario invertir tanto en el perímetro. La gente sale, no hay mucho que esperar aparte de caimanes y pitones. No hay adónde ir, ni dónde esconderse», publicó Uthmeier.Entre los funcionarios que acompañarán a Trump en las instalaciones se encuentran la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el congresista de Florida, Byron Donalds.ORDENA INTENSIFICAR REDADAS; PODRÍA EXENTARA MIGRANTES OBREROS Y CAMPESINOSEl presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en Florida que en las próximas semanas tomará una decisión sobre las exenciones a las deportaciones de trabajadores de la construcción y la agricultura.Trump hizo esta declaraciones a los medios durante una visita al nuevo centro de detención para migrantes ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en medio de un humedal en el estado de Florida, informó la Casa Blanca.La política migratoria de Trump, que tiene el objetivo de deportar a 3 mil migrantes a diario, es especialmente crítica para los sectores de la construcción y la agricultura, donde sobre todo son contratados ciudadanos extranjeros, muchos de ellos latinoamericanos.Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han tenido como objetivo a muchos de estos trabajadores, lo que ha despertado el miedo entre los propios trabajadores, y ha amenazado con ralentizar dos sectores que son fundamentales para la economía estadounidense.