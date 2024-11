Trump Anuncia a Brooke Rollins Para Departamento de Agricultura

Ciudad de México, noviembre 23.- Donald Trump, ganador de las elecciones en Estados Unidos, anunció a Brooke Rollins como su elegida para dirigir el Departamento de Agricultura.

Rollins es la directora ejecutiva del America First Policy Institute, un grupo con estrechos vínculos con el equipo de transición de Trump, y ha sido una firme partidaria del exmandatario.

Felicitó a Trump tras su victoria electoral a principios de este mes, diciendo en una publicación en X: «Lo amamos, señor presidente, y estamos muy orgullosos de continuar la batalla por una América construida alrededor de su visión de Estados Unidos Primero».

El nombre de Rollins ya había sido mencionado como posible jefe de gabinete de la Casa Blanca, pero Rollins se retiró después de que quedó claro que buscar el puesto equivaldría a una seria lucha de poder con Susie Wiles, quien finalmente fue nombrada para el puesto.

De obtener el visto bueno del Senado, Rollins se convertiría en la 33° líder de la Secretaría y sucedería a Tom Vilsack.

Rollins es abogada por la Universidad A&M y cuenta con una licenciatura en desarrollo agrícola. En sus inicios, fue asesora del ex gobernador de Texas Rick Perry, ejerció como abogada litigante en Dallas, fue secretaria de un juez federal en Texas y dirigió el think tank Texas Public Policy Foundation.

Durante el primer mandato de Trump fue jefe de Política Interior de la Casa Blanca y, en el último tiempo, asumió como presidente y directora ejecutiva del think tank America First Policy Institute, desde donde trabajó junto con otros colaboradores para sentar las bases para su segunda presidencia y ratificó su posición como una fiel aliada del empresario.