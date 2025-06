“Habrá Paz o Tragedia Para Irán”, Trump Lanza Nueva Amenaza

* Rusia Argumenta que Países Podrían Suministrar Armas Nucleares a Irán.

Ciudad de México, 22 de Junio.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán ahora debe acceder a la paz o «iremos tras» otros objetivos en la república islámica después de los ataques que, según dijo, «borraron» los sitios nucleares de Teherán.

«Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor de la que hemos presenciado en los últimos ocho días», dijo Trump en un discurso televisado en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que el daño causado por los bombardeos estadounidenses del sábado a las instalaciones nucleares es «monumental», a pesar de que su propio equipo advirtió que es «muy pronto» para evaluar qué tan grande es el impacto.

«Se dice que los daños a las instalaciones nucleares en Irán son ‘monumentales’. Los impactos fueron duros y precisos. Nuestros militares demostraron una gran habilidad. ¡Muchas gracias!», posteó en su red, Truth Social.

Trump también pareció posicionarse a favor de un cambio de régimen en Irán.

«No es políticamente correcto utilizar el término «cambio de régimen», pero si el actual régimen iraní es incapaz de volver a hacer a Irán grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!», posteó, usando las siglas para Make Iran Great Again (Hacer Grande a Irán de Nuevo).

Por la mañana, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que «hemos devastado el programa nuclear iraní».

Sin embargo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, advirtió que «el análisis final de los daños tardará algún tiempo, pero las evaluaciones iniciales indican que los tres sitios sufrieron daños y destrucción extremadamente severos».

En la operación «Martillo de Medianoche» intervinieron siete bombarderos furtivos B-2 que volaron 18 horas y los sistemas de misiles iraníes no los detectaron, precisó el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine.

En una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU este domingo, solicitada por Irán tras los ataques perpetrados ayer por Estados Unidos contra tres plantas nucleares, Grossi subrayó que «los ataques armados contra sitios nucleares nunca deberían suceder (porque) pueden derivar en escapes radiactivos con graves consecuencias».

Países dispuestos a suministrar a Irán armas nucleares: Medvedev

El secretario de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev indicó que Estados Unidos no ganó nada con el reciente ataque a las instalaciones iraníes y destacó que incluso algunos países estarían dispuestos a suministrar directamente a Irán sus propias armas nucleares.

Según el líder ruso, «un número de países ya están listos para suministrar directamente a Irán sus propias ojivas nucleares».

Inclusive aseguró que el enriquecimiento de material nuclear continuará, así como la futura producción de armamento de este tipo.

Medvedev aseguró que el régimen político de Irán ha sobrevivido y, con toda probabilidad, ha salido aún más fuerte.

Actualmente, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo lanzó su la anual evaluación y estimó que nueve países tenían los siguientes arsenales de ojivas nucleares militares a partir de enero:

• Rusia: 4 mil 309

• Estados Unidos: 3 mil 700

• China: 600

• Francia: 290

• Reino Unido: 225

• India: 180

• Pakistán: 170

• Israel: 90

• Corea del Norte: 5. Sun