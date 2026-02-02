Ordena Trump que India y China Compren Petróleo a Venezuela

* Pretende Quitarle el Negocio del Crudo a Irán.
El presidente Donald Trump dijo que da la bienvenida a la inversión de China e India en la industria petrolera de Venezuela.
“China es bienvenida y llegará a un acuerdo muy importante sobre el petróleo”, declaró Trump a la prensa durante un vuelo a Mar-a-Lago en el Air Force One. Añadió que Estados Unidos está trabajando con India en un acuerdo para comprar petróleo venezolano. “India está llegando y comprará petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán”, afirmó. “Ya hemos cerrado el acuerdo, el concepto de ese acuerdo”.
Estados Unidos se dispone a importar la mayor cantidad de petróleo venezolano en un año después de que la administración Trump tomó medidas para controlar el suministro de energía del país y presionó a las compañías petroleras para que invirtieran 100 mil millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país.
Sin embargo, a medida que Estados Unidos emerge como el mayor receptor de petróleo venezolano luego de la captura de Maduro, los envíos a China, que promediaron 400 mil barriles por día el año pasado, cayeron a cero en enero en medio de una ofensiva naval estadounidense contra la llamada flota oscura de buques utilizados para transportar petróleo sancionado a China.
La mayor parte del petróleo que llega a Estados Unidos proviene de Chevron Corp., que posee una licencia estadounidense para vender crudo venezolano sancionado. Alrededor del 20 por ciento lo suministran las comercializadoras de materias primas Trafigura Group y Vitol Group, a quienes la administración Trump contactó para ayudar a vender hasta 50 millones de barriles de petróleo tras el derrocamiento de Maduro a principios de enero.
Vitol y Trafigura están en camino de extraer 14 millones de barriles de crudo venezolano, según datos recopilados por Bloomberg. Gran parte de ese suministro se encontraba en barcos con destino inicial a China y se cargaron antes de enero. Los operadores han almacenado alrededor de 9 millones de barriles de ese petróleo en tanques del Caribe, mientras que el resto se dirige a Estados Unidos y Europa.