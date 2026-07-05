Irán Impondría Nuevas Tasas a Barcos en el Estrecho de Ormuz

* Daría Preferencia a Países Amigos.

Irán contempla imponer nuevas tasas a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz, reabierto por el acuerdo con Estados Unidos, dando un trato preferencial a sus países amigos.

El embajador iraní en China, Abdolreza Rahmani Fazli, declaró ante el Foro Mundial de la Paz en Pekín que su país trabajará en “colaboración y cooperación” con Omán para establecer “nuevas disposiciones” en la ruta marítima.

“Como país en cuyas aguas territoriales se encuentra el estrecho de Ormuz, sin duda cobraremos tasas por servicios”, aseveró este sábado.

El embajador de Irán insistió en que las nuevas tasas a barcos no serían un “peaje” en el estrecho de Ormuz.

Al respecto, cabe destacar que la implementación de un peaje fue rechazado por Washington durante las negociaciones del acuerdo para terminar la guerra.

Abdolreza Rahmani indicó que las posibles nuevas tasas de Irán a barcos en el estrecho de Ormuz tiene como objetivo garantizar la seguridad en el paso.

“Estas nuevas disposiciones se centrarán en garantizar la seguridad del paso a través del estrecho de Ormuz, supervisar la navegación de los buques… y también en garantizar la gestión de las consecuencias medioambientales derivadas del enorme volumen de barcos”, precisó.

De igual forma, el embajador destacó que contemplan dar un trato preferencial en el cobro de la tasa a aquellas naciones que los apoyaron durante el conflicto bélico que se mantiene suspendido.

“Sin duda contemplaremos un trato especial para aquellos países que fueron amigos nuestros y que nos apoyaron especialmente durante los momentos difíciles”, indicó.