Bomberos de Tapachula da Recomendaciones Para Prevenir Accidentes en Estas Fechas Decembrinas

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre.- El Heroico Cuerpo de Bomberos pidió a la ciudadanía celebrar con moderación estas fiestas navideñas y así evitar accidentes.

El comandante general Iván Estrada, dio algunas recomendaciones preventivas para estas fechas de fin de año, “si se va a conducir algún vehículo o motocicleta, no beber alcohol. Si está cansado o con sueño, mejor tome un taxi”.

“Asimismo, se debe manejar a la defensiva y el irrestricto cumplimiento de las normas de tránsito, tanto por parte de los conductores como de los peatones”, dijo.

Indicó evitar el uso de pirotécnicos de gran poder, además de apagar las luces navideñas cada dos horas, para evitar su recalentamiento y alejarlas de cortinas, sillones y otros objetos inflamables.

No se debe sobrecargar las instalaciones eléctricas para evitar corto circuitos; ni permitir el ingreso de menores de edad a la cocina.

No dejar velas encendidas sin supervisar, si va a celebrar con velas en las fiestas decembrinas toma en cuenta que el fuego, por más sencillo que sea, puede ocasionar un incendio si no se supervisa adecuadamente.

Durante estas fechas el personal de bomberos no descansará ningún día, ya que siempre están activos los 365 días del año, por lo que estarán al pendiente de algún llamado de emergencia. Mesa de Redacción