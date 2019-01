Autoridad Municipal No Respeta Nombramientos de Autoridades Rurales

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- A más de 100 días de gobierno, el alcalde Oscar Gurría Penagos mantiene sin autoridades rurales a comunidades en la zona alta y baja del municipio, situación que genera un malestar generalizado entre los comuneros, porque no quieren respetar sus usos y costumbres, al pretender imponer a personas que apoyaron en las pasadas contiendas electorales, informaron representantes del ejido Felipe Carrillo Puerto.

En este sentido, el Presidente del Comisariado Ejidal, Marcelino Villagrán Escalante; la tesorera, Ema González Pérez, y el secretario, Ismael Escalante, exigieron al Presidente Municipal cumpla con las promesas de campaña, en donde se comprometió a respetar las decisiones internas de la comunidad, respecto al nombramiento del Agente Municipal y Delegado.

En el mes de Octubre de 2018, los habitantes del ejido llevaron a cabo las elecciones para nombrar estos dos cargos que representa la autoridad legal de la comunidad, en el que fueron elegidos Honorato Roblero Pérez, como agente municipal, y Abimael Castro Mejía, como delegado, pero a pesar de que han buscado que la autoridad municipal ratifique la decisión de los comuneros, no han sido atendidos, lo que se presume que una vez más pretende designar a personas de manera antidemocrática.

Históricamente la designación de las autoridades rurales la ha hecho el Presidente en turno, dijo, en donde nombre a personas que apoyaron en campaña y tal parece que en la administración actual que pregona ser la “cuarta transformación” también sucederá lo mismo, situación que no será permitido por los habitantes. ORBE/Mesa de Redacción