Pésimo Servicio, Variación de Voltaje y Altas Tarifas Siguen Padeciendo Usuarios de CFE

Tapachula, Chiapas; 18 de febrero. – “Los últimos recibos por consumo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la entidad son impagables y por lo mismo se vislumbra que en varias regiones del Estado se recrudecerán las protestas”, señaló el Frente Por la Defensa de la Clase Popular en Chiapas.

En un documento remitido al Congreso de la Unión, recalcaron que a los altos cobros se les suman los impuestos y el aumento a los precios de los combustibles y de los productos de la canasta básica, así como la difícil situación que se está viviendo en el campo y el regreso de los connacionales por repatriación de los Estados Unidos.

Se recordó que es precisamente la CFE la empresa que más demandas tiene ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por altas tarifas, cortes injustificados, daños en aparatos electrodomésticos por variaciones en voltajes y por pésimo servicio, en al menos 80 de los 118 municipios que conforman a la Entidad.

Incluso consideraron que eso es “una embestida a la economía familiar y un atentado para las empresas establecidas”.

Además, que hay familias de la zona rural que han protestado porque apenas tienen 3 o 4 focos y sus recibos superan los mil pesos, mientras que en la zona urbana los costos por el servicio eléctrico están provocando el cierre de empresas y por lo mismo el despido de trabajadores, sin contar que también hay cobros injustificados.

“Uno de los grandes impedimentos para que se establezcan empresas en la región del Soconusco es precisamente los altos costos de Energía Eléctrica, lo cual puede ser uno de los problemas que desestabilicen al Estado en los próximos meses e impida el crecimiento”, abundaron.

Expresaron además que la variación en los voltajes provoca daños en los aparatos eléctricos, tanto en viviendas como empresas, y que cuando han hecho sus reclamos, la Comisión no se hace responsable de los pagos por los desperfectos.

Explotan Transformadores en el Centro

Las quejas de los usuarios por el pésimo servicio que, aseguran, ofrece la paraestatal, así como por las altas tarifas y la variación del voltaje, ya es permanente.

Como un simple ejemplo de ello, apenas hace unos días un transformador subterráneo de la CFE explotó en el centro de la ciudad, dejando sin el servicio a locales comerciales, viviendas y oficinas gubernamentales ubicadas en ese sector.

De acuerdo a testigos, el incidente ocurrió en la 10 Avenida Norte, entre la 5ª y 7ª Calle Poniente, a unos cien metros del Palacio Municipal.

El suceso causó el pánico entre los transeúntes que se encontraban en ese momento cerca del lugar de los hechos, aunque no se reportaron heridos.

Al comenzar la noche, comerciantes de la zona afectada decidieron suspender sus actividades y esperar a que fueran reparados los desperfectos.

No es la primera ocasión que las instalaciones eléctricas en el centro de la ciudad explotan, aunque en casos anteriores sí se reportan lesionados.

Lo peor de todo es que, de acuerdo a una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir de enero y hasta concluir el año, las tarifas eléctricas en el uso doméstico aumentarán mensualmente de acuerdo a la inflación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, dio a conocer esos cambios y presentó una fórmula con la que cada mes irán aumentando las tarifas, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Esta disposición de la Secretaría de Hacienda es contraria al discurso del gobierno federal, que había asegurado que las tarifas eléctricas no aumentarían y que, por lo contrario, se reducirían.

Irónicamente, una de las más altas tarifas en el país se aplica en Chiapas que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es la entidad más pobre y marginada de México.

Además, la entidad provee alrededor del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica que se consume en territorio nacional y que también se vende a Centroamérica.

Ese reclamo por una tarifa justa en los últimos 30 años en Chiapas y Tabasco, mantienen a ambos estados en primer lugar en resistencia civil contra la paraestatal y, hasta hoy, no han sido escuchados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello