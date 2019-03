Federación Debe Controlar Migración en la Frontera Sur

Miguel Grajales, el declarante.

* Para Impedir que Entren Delincuentes.

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo.- La entrada sin control de migrantes a esta frontera sur ha agudizado los problemas sociales en Tapachula, como principal ciudad de esta región, por lo que las autoridades federales deben cambiar la estrategia para no permitir que con las migraciones se pueda incrementar la inseguridad, indicó Miguel Grajales, integrante del Observatorio Ciudadano.

Es necesario que el Gobierno Federal deba poner los ojos en esta frontera olvidada, dado que si bien algunos migrantes buscan un mejor nivel de vida a partir de la obtención de un trabajo, también otra parte de ellos han sido parte de los problemas que aquejan en esta zona, señaló.

Las autoridades deben sociabilizar los problemas para tratar de solucionarlos, ya que situaciones como la inseguridad, ambulantaje y la falta de recolección de basura, son aspectos que están aquejando a esta ciudad, pero no se ve una participación ciudadana en las propuestas para resolverlos.

Indicó que hay agrupaciones, Colegios, Frentes, Asociaciones y otros sectores sociales que tienen ideas y propuestas para lograr tener una mejor ciudad; sin embargo, es lamentable que las autoridades actúen de una manera unilateral y no escuchen las voces del pueblo.

Grajales Estrada expuso que un grupo de la sociedad civil que no pertenece a ningún partido político, se reunió hace algunos años para conformar el Observatorio Ciudadano de Tapachula, con la intención de elevar propuestas para mejorar las condiciones de esta ciudad; ya que hay Consejos Consultivos Ciudadanos que sólo han servido para tomarse la foto con los gobernantes.

Recientemente la inseguridad y el problema del ambulantaje han sido temas permanentes en la agenda municipal, por lo que es fundamental que la sociedad tenga una participación activa para contribuir con el Gobierno en buscar soluciones, manifestó. EL ORBE/ Marvin Bautista