Sin Capacidad Para Resolver el Problema de la Basura

* Ayuntamiento de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo.- Investigadores del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) presentaron un reporte sobre la problemática del manejo de la basura en Tapachula, que genera una grave contaminación para el medio ambiente, porque no cuenta con estrategias adecuadas de separación.

Tapachula aún tiene estrategias en el manejo de basuras de hace décadas, considerando que el índice poblacional era menor, pero ahora la cantidad de residuos que se generan diariamente, que son un promedio de 600 toneladas, ha rebasado a las autoridades.

El investigador del Colegio de la Frontera Sur, Raúl Cuevas, sostuvo que el lugar donde se llevan los residuos de Tapachula no es un relleno sanitario, como presumen las autoridades, ya que no cumple la Norma Oficial Mexicana 082 de la Secretaría de Salud, y si las dependencias aplicaran la normatividad, el basurero ya estaría clausurado.

Sin embargo, el problema de la basura viene desde la educación de los ciudadanos que, prácticamente, ha ido en retroceso en los últimos años, pues la población ocupa las calles y esquinas cada vez más para depositar su basura.

El investigador precisó que si Tapachula hiciera un adecuado manejo de los residuos, podría estar generando una riqueza de alrededor de medio millón de Pesos al día, ya que de las 600 toneladas de basura que se recolectan diariamente, 180 toneladas podrían servir de abono que por tonelada se pagan alrededor de 3 mil Pesos.

Es decir, sólo el 25 por ciento de la basura de la ciudad tendría que ir al basurero, pero lamentablemente la situación es otra; sin embargo el Gobierno debe implementar una estrategia para aplicar la ley a quienes tiren la basura en la vía pública, como se hacen en otros lugares del país, lo que ha dado buenos resultados.

Es urgente que la población, en conjunto con el Gobierno, tome acciones contundentes para generar educación ambiental en las nuevas generaciones, lo cual permita actuar con conciencia ciudadana en un futuro inmediato, sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista