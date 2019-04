Más de 20 Pasos Informales Entre Talismán y Suchiate

*Donde Pasa de Todo

Tapachula, Chiapas; 2 de Abril.- Una investigación con drones realizada entre las autoridades federales y productores de la región, confirmó que, entre la comunidad de Frontera Talismán, en el municipio de Tuxtla Chico, y las barras, en Suchiate, hay más de 20 puntos informales de trasiego hacia ambas naciones.

Así lo dio a conocer en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, el delegado en Chiapas de la Asociación Diplomática Internacional de Derechos Humanos, Jorge Wong Rodas.

Diariamente y a todas horas pasan toneladas de mercancías, sin que -aparentemente- las autoridades adscritas a la frontera sur se percaten de ello, dijo.

“Pasa de todo, en caballo, a pie, canoas, camiones cargados”, dijo el también empresario agroindustrial al abordar el tema de las caravanas de migrantes, que han ingresado ilegalmente en los últimos meses a territorio nacional desde Centroamérica.

“Reconocemos que muchos de ellos no tuvieron otra alternativa más que huir de sus países para poder sobrevivir, pero eso no significa que las leyes en México se apliquen de manera discrecional y diferente a cada individuo, o sea solamente para determinado sector de la población”, señaló.

Por lo mismo, dijo, todos aquellos que no puedan acreditar su legal estancia en el país tienen que ser repatriados a sus naciones de origen, no porque se trate de xenofobia o falta de sensibilidad humana, sino porque así lo establecen las leyes, las mismas que nos obligan a todos los mexicanos que las cumplamos cabalmente”, agregó.

Al hacer un balance de lo que está ocurriendo, al menos en la región Soconusco de Chiapas, con la llegada de decenas de migrantes en caravanas desde Octubre del año pasado, consideró que los problemas se tornarán graves en la entidad.

“Esos flujos migratorios están ocasionando una crisis más grande porque Chiapas es el Estado más atrasado en la República Mexicana, el que tiene menos recursos económicos y el que ya debe mantener una gigantesca población flotante de extranjeros”, agregó.

Aún cuando dejó en claro que no se trata de ningún asunto de tinte político, que la realidad en Chiapas es que hay regiones en las que la población no tiene ni siquiera los recursos para comer frijoles todos los días.

“Los datos que tenemos a la mano nos confirman que los migrantes que han arribado de manera ilegal a la frontera sur están ocasionando graves problemas, porque las puñaladas del hambre no las aguanta nadie”.

Consideró que los principales problemas generados, supuestamente, por la presencia de migrantes están en materia de salud e inseguridad.

Nuestro Campo Está en Bancarrota.

Aprovechó el espacio de este rotativo para comentar que el Soconusco, incluyendo a la frontera sur y parte de la Sierra, es una región agrícola de temporal y se rige por las lluvias.

“Cuando llueve a tiempo tenemos buenas cosechas y cuando eso no ocurre, perdemos los cultivos. Es un ciclo que no podemos controlar”, indicó.

También recordó que cuando se construyeron las dos primeras presas hidroeléctricas en la entidad, se perdió alrededor del 23 por ciento de las tierras cultivables.

Sin embargo, que en ese entonces la población estuvo de acuerdo porque consideró que los chiapanecos serían los productores de energía eléctrica en el país y habría grandes beneficios.

“Pero, por el contrario, hay una gran incongruencia desde hace varias décadas, porque Chiapas es el pueblo más pobre en México, pero también el que paga las tarifas más caras”, apuntó.

Luego se refirió a los cultivos en general en la región, al considerar que el campo en el Soconusco está en bancarrota y el principal factor de ello, es el propio Gobierno.

Puso de ejemplo al cultivo de la Palma Africana, donde el Soconusco es uno de los principales productores del país, “que consideramos vino a dar sustento a miles de familias campesinas y les dio, además, poder adquisitivo”.

Esperaban que el Gobierno impulsara un gran problema de desarrollo para potencializar ese cultivo, dijo, pero que, en lugar de ello, prohibió que se siguiera sembrando, con el argumento de que se estaba deforestando mucho.

“Creemos que con la falta de apoyo al campo de Chiapas y con permitir que miles de migrantes entren al Estado todos los días para quedarse a radicar, a los chiapanecos nos van a dar matarili en menos de un sexenio” EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello