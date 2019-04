Tapachula se ha Convertido en un Inmenso Basurero; Protestan Comunidades

*Habitantes de ‘El Chaparrón’ y Cantón El Triunfo, protestan contra el edil Oscar Gurría; le tiran la basura en las inmediaciones de planta potabilizadora.

Tapachula, Chiapas; 8 de Abril.- En la zona rural media alta del municipio de Tapachula, habitantes de ‘El Chaparrón’ y cantón El Triunfo decidieron ir a tirar la basura en las inmediaciones de la planta potabilizadora del COAPATAP como protesta, ya que la Dirección de Residuos Sólidos del disque “Honorable Ayuntamiento” que aún preside Oscar Gurría, no quiso mandarles el camión recolector que solicitaron con anticipación.

Los comuneros informaron que el pasado fin de semana realizaron trabajos de limpieza (tequio), en los caminos de la zona, ya que las autoridades municipales no apoyan en nada, y los funcionarios brillan por su ausencia.

En diversas ocasiones han ido al palacio municipal para tratar de dialogar con el Edil, pero nunca está y no hay obras de beneficio para sus comunidades.

Desde hace varios días, con anticipación, solicitaron que los apoyaran con un camión recolector de basura, desafortunadamente nunca les mandaron uno, y al tratar de localizar a la persona que fungía como enlace, nunca contestó el teléfono, y en las oficinas de Residuos Sólidos les informaron que trabajan semana inglesa, es decir, de lunes a viernes, nada más.

Por ello, tomaron la decisión de realizar esta protesta depositando los desechos en las inmediaciones de la planta del COAPATAP, para ver si así le da vergüenza al edil Gurría y pone más atención a los problemas que hay en la zona rural media alta de Tapachula.

Por acuerdo de la comunidad, siempre se hacen acciones de limpieza en los caminos, debido a que existen muchos desechos que han tirado a lo largo de los accesos principales de las comunidades en mención.

Los comuneros lamentaron que el municipio de Tapachula, tanto en la zona rural como en la zona urbana, este convertido en un inmenso basurero, provocando focos de infección. EL ORBE/ Ernesto López Quinteros