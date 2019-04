Soyeros Excluidos del Programa Gubernamental

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril.- El Gobierno Federal no contempló dentro de los programas para este año a los soyeros de Chiapas. Con esa disposición, tan solo en la región Soconusco, once mil hectáreas de ese cultivo están siendo afectadas, sostuvo el productor, Otilio Wong Arriaga, miembro de la organización Unidad Ciudadana.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo, “este gobierno no da una certidumbre en la cuestión de apoyos y estímulos y así no podemos ser económicamente productivos”.

Aseguró que han leído los lineamientos y las reglas de operación y, en base a ello, se han enterado de que no están contemplados en los programas gubernamentales federales.

“Estamos abandonados, como siempre hemos estado”, dijo al comentar que la nueva normativa afectará a unos 500 productores de la Costa de Chiapas.

“Es lamentable que nos hayan enviado a otros estratos de capitalización, como son los créditos, porque todavía no estamos capacitados para eso”, comentó.

Según Wong Arriaga, la situación de los productores de soya de la región Soconusco para este año “no se ve clara por los lineamientos de la política actual que estamos viviendo”.

Al hacer un balance del agro chiapaneco afirmó, “hay problemas de abandono del campo, inseguridad, además del cambio climático”.

Por eso aseguró que los sectores productivos realizarán una declaratoria nacional porque la problemática abarca todo el territorio nacional.

“Se está volviendo un caos y esperamos que eso no sea el último golpe que le den al campo de Chiapas, porque, de lo contrario, estaremos sentenciados a morir”, acotó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello