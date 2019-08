Avanza Obra del “Camino a la Pita”

Gracias al Gobernador Rutilio Escandón.

Tapachula Chiapas; 31 de Julio.- A casi 3 meses en que el Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas diera el banderazo de arranque a la pavimentación del “Antiguo Camino a la Pita”, la obra lleva un importante avance, por lo que familias de esta zona de la ciudad agradecieron el apoyo del mandatario estatal por atender esta petición añeja.

En representación de las familias de la colonia “Flor Blanca”, María Cortes Caballero, afirmó que la obra emprendida por el Gobierno del Estado lleva un importante avance en su ejecución, ya que los trabajos no se han detenido, lo que da certeza a la población de las 40 colonias del suroriente que se verán beneficiadas con la construcción de esta vialidad.

El proyecto consiste en la construcción con concreto hidráulico de aproximadamente 4 kilómetros de camino, que incluye, señalamientos, iluminación, red de agua potable, drenaje, alcantarillado, banquetas y guarniciones, y al arranque de la obra, las autoridades anunciaron que la inversión sería de 80 millones de pesos.

La obra que beneficiará a unas 80 mil personas de las colonias del suroriente de la ciudad, no se ha detenido, ya que los colonos se han organizado para supervisar y vigilar que la empresa a cargo de los trabajos, los ejecuten con calidad, ya que, los recursos han sido etiquetados por el Gobierno Estatal y no hay razón para que se suspenda.

La entrevistada agradeció el apoyo del Gobernador del Estado por atender esta demanda histórica de las familias de esta zona, quienes sufrían para poder trasladarse al centro de la ciudad y estas condiciones propiciaban el incremento de la inseguridad, de la que muchas familias fueron víctimas. EL ORBE/ Marvin Bautista.