Inundaciones por Falta de Dren Pluvial

* Denuncian Vecino de Infonavit El Carmen.

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto.- Habitantes del fraccionamiento Infonavit El Carmen, se quejan del mal estado de sus calles y de la falta de drenaje pluvial, lo cual provoca inundaciones durante la temporada de lluvias afectando su patrimonio.

Rosalía Martínez, vecina del asentamiento narró, «la mayoría de las calles están en estado deplorable, por nuestra ubicación durante las lluvias las corrientes que provienen de colonias cercanas desemboca aquí y las calles se inundan, pero el mayor problema lo tenemos en el único acceso al fraccionamiento, ahí se hace un verdadero lago que dificulta el tránsito vehicular, tanto de los residentes como del transporte público, además de hacer imposible el que pases caminando, necesitamos un drenaje pluvial que desahogue el agua de las calles y ya no se siga dando este problema que es viejo y nos afecta, porque muchos vehículos se dañan o se dan accidentes, imposibilitando el paso de todos los que aquí vivimos».

«Cuando llueve por tiempos prolongados, las calles se anegan y el agua ha llegado a subir las banquetas y entrado a algunas casas, todo porque no contamos con drenaje pluvial, es urgente que se solucione esto porque puede pasar a más, ya se han hecho gestiones con el Ayuntamiento pero no se hace nada al respecto, siempre es lo mismo, se queda en gestión y no se prioriza el que se proyecte una obra que dé solución al problema, puesto que no es solo a nosotros que somos los principales afectados, sino toda esta parte de la ciudad sufre encharcamientos durante la temporada de lluvias porque toda el agua viene del norte y se anega en la zona».

Los residentes también manifestaron que muchas veces el transporte público ya no quiere entrar al fraccionamiento por la acumulación de agua, puesto que por el mal estado de las calles llenas de baches, sus unidades resultan afectadas, por lo que piden al Ayuntamiento cumpla con su función y atienda la problemática de la ciudadanía. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta