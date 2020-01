Denuncian Abandono de Obra de Drenaje

* En la Colonia Doroteo Arango.

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero de 2020.- Los habitantes que colindan con Avenida La Joya y Andador El Zafiro, de la colonia Doroteo Arango, ubicada al suroriente de la ciudad, comenzaron el nuevo año con la misma imagen de abandono que desde hace más de dos meses atrás le ocasionó una supuesta obra de introducción de drenaje y de tuberías de agua potable, que quedaron inconclusas y ahora los tiene incomunicados.

Los colonos salieron a las calles para reclamar la falta de compromiso de las autoridades locales y de la constructora que abrió la entrada principal, dejando dos hoyancos, uno de ellos de casi 4 metros de profundidad y sin ningún señalamiento para evitar accidentes entre los niños y las personas de la tercera edad, que tienen la necesidad de caminar por ahí.

El Presidente de esta colonia, Antonio Chacón Jiménez, acompañado por varias personas, argumentó que la situación por la que atraviesan es difícil, puesto que son calles importantes por las cuales no pueden pasar, además de representar un peligro constante para los habitantes, incluso, una menor de edad ya cayó en uno de esos agujeros.

Primeramente, se trataba de una fuga de agua, en donde hace un mes llegaron a componer los del COAPATAP, sin embargo, los trabajadores dejaron el trabajo inconcluso y ya no regresaron a tapar las excavaciones, el daño se ha vuelto mayor, pues ahora no pueden hacer sus actividades cotidianas debido a que quedó bloqueado el principal acceso de la colonia.

Por otro lado, dijo que, desde hace dos meses, otra constructora que fue contratada para ejecutar la obra de drenaje, dejó incomunicado el Andador El Zafiro, debido a que abrió un descomunal agujero que ocupa toda la vialidad, y dejó abierto el drenaje ocasionando con ello, un grave foco de infección, que las familias han resentido, ya que las enfermedades derivadas por esta contaminación, han mermado la salud de los vecinos.

Incluso, al hacer la excavación para encontrar la línea del drenaje, rompieron la tubería, dejando su trabajo muy mal, aunado a esto, los montículos de tierra que se formaron alrededor del hoyo, impide el paso de las personas, pues ocupa las banquetas y las entradas de algunas viviendas.

Por esta situación, exigió a las autoridades encargadas que obliguen a las constructoras a concluir el trabajo, puesto que representa un gran peligro para todas las personas, tanto a la hora de pasar por estos lugares como en la salud, debido a la contaminación que prevalece en esta zona. EL ORBE/ Marvin Bautista