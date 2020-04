Ciudadanía Exige a la CFE Aplazar Cobros de Recibos

*Ante la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 14 de Abril.- Cámaras, Colegios, sectores productivos y representantes sociales en todas las entidades, solicitaron al Gobierno Federal condonar al menos un mes el pago por el servicio eléctrico, por la miseria provocada por el Coronavirus que ha sumido al pueblo de México.

Dejaron como alternativa, que a los grandes consumidores se les ampliara los plazos de pago que exige la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que, para algunos. son de carácter inmediato y con la amenaza de cortarles el suministro.

La respuesta llegó este martes por parte de la paraestatal, con un aumento del .23 por ciento a las tarifas eléctricas de manera mensual.

La medida es a pesar de que cientos de miles -o quizá millones- de personas se han quedado sin empleo por el quiebre de las empresas, derivado de la contingencia o porque los consumidores y trabajadores tienen que permanecer en sus casas.

Se creía que la respuesta sería favorable para el pueblo, como se está haciendo en varias regiones del mundo, ya que también hubo una baja en el precio de los combustibles que se emplean para la generación del fluido.

Algunos consumidores mencionaron que pagarán 0.837 Pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora en el rango de consumo básico.

Esto significa un incremento de un 5.5 por ciento en comparación con los 0.793 Pesos por kilowatt hora que se mantuvo durante casi todo el sexenio pasado, aunque se espera que la paraestatal explique a detalle cuánto pagara cada familia.

Por si fuera poco, la CFE dio a conocer en las últimas horas que solo algunos de sus Centros de Atención de Clientes permanecerán abiertos para hacer el pago, o sea, habrá que buscar en donde pagar y hacer grandes colas.

Y para acallar las esperanzas aquellas que señalaban que bajarían las tarifas eléctricas, el propio titular de la CFE, Manuel Bartlett, informó que no harán descuentos ni aplazarán fechas de pago.

Este mismo martes, luego de conocer las disposiciones del Gobierno Federal en torno a las nuevas tarifas eléctricas para los mexicanos, usuarios en la Frontera Sur hicieron patente su inconformidad.

En entrevista al rotativo EL ORBE, María del Rosario Pinto Gamboa, dijo que se debería de suspender los cobros porque muchas familias no están trabajando y han caído en la pobreza.

Puso como ejemplo su propio caso, ya que es cultora de belleza, pero por la contingencia por el Coronavirus, ha tenido que suspender sus actividades.

Por su parte, la docente, Rosa María Hernández, comentó que había esperanza de la condonación del pago por ese servicio, ya que gran parte de la población está desempleada y no tienen dinero.

“Hay muchas personas que no tienen para comer y mucho menos para pagar la luz”, subrayó, al precisar que es necesario que no se pague y, ojalá, el Gobierno vea por los que necesitan y que, también, se tome en cuenta que Chiapas es productor de energía eléctrica.

Mientras, Yajaira Mendoza, misionera en la Frontera Sur, opinó que la condonación de pagos a los servicios, como el suministro eléctrico a los hogares, ya se está haciendo.

“Sería una buena medida porque ahora todos estamos en casa y sin poder salir a trabajar. Hemos visto en las noticias que la CFE ya adelanto que no lo va a hacer”, señaló.

Además, que hay países en el continente americano, como El Salvador y Colombia, que ya pusieron el ejemplo con la condonación de esos pagos, a pesar de que tienen mucho menos recursos que México. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello