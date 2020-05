Usuarios Exigen a Tricicleros de Huixtla Utilicen Cubrebocas

*No Atienden las Medidas Sanitarias

Huixtla, Chiapas; 21 de mayo.- Usuarios del servicio de triciclos dieron a conocer que en Huixtla, así como en otros lugares, no están utilizando cubrebocas y gel antibacterial como medidas de seguridad sanitaria, tampoco se ha llevado a cabo la sanitización de triciclos en las más de mil unidades que circulan diariamente en ese Municipio y que transportan a miles de personas.

Definitivamente en este sector no se está tomando ninguna de las medidas de prevención contra el Coronavirus, y lo peor es que tampoco las autoridades del sector Salud y Protección Civil se han preocupado por exigirles las medidas necesarias para evitar el contagio del Covid-19.

Algunas personas cuando utilizan el servicio y cuestionan a los tricicleros por qué no cumplen con las medidas sanitarias, ellos argumentan que utilizar cubre boca les provocaría más cansancio por la dificultad de respirar libremente. En su mayoría los tricicleros son trabajadores que cubren una cuota con los permisionados, dueño de los tarjetones o de los triciclos. El Orbe / Luis Javier Ramos