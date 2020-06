En Huixtla, José Luis Laparra Manda a Romper las Calles y no las Repara

* Denuncian Tricicleros y Comerciantes.

Tapachula, Chiapas; 31 de mayo.- El todavía alcalde del municipio de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, mantiene las calles destrozadas, bloqueadas y con faltas de mantenimiento, y eso ha generado el descontento de toda la sociedad.

Cristian Meza, de oficio transportista, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que es realmente un martirio el brindar ese servicio a los usuarios, porque tienen que recorrer las calles, incluso para ir a buscar el pasaje.

“En ese ir y venir, tenemos la mala suerte de encontrarnos con calles interrumpidas completamente, por lo que nosotros tenemos que rodearla para poder llevar el pasaje a sus domicilios”, indicó.

Según detalló, viven del transporte, tienen familias que mantener, pagan renta y otros gastos que se ven mermados por las condiciones lamentables en las que se encuentra la ciudad.

Señaló que, en el caso de ellos, no pueden quedarse en cuarentena en casa porque viven al día y tienen que llevar los alimentos a sus familias.

“El tema de que el presidente José Luis Laparra no le ha puesto interés es porque ponen a personas que ni conocen los reglamentos del pueblo. Vemos que él se interpone a todo, cuando nosotros estamos tan necesitados del sustento de la vida”, apuntó.

De acuerdo al transportista, Laparra mandó a romper unas calles, luego otras y varias más por todas partes, “y eso hace que no podamos trabajar, porque todo está destrozado”.

Reconoció que hay molestia generalizada en contra del alcalde, “porque no tiene conocimiento de los reglamentos y de las necesidades de la ciudad”. EL ORBE / Miguel Laparra