Hoy se Expiden Listas de Aprobados en Los CBTIS

Tapachula, Chiapas; 18 de junio del 2020. – El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios vicios entregará hoy viernes las listas de los alumnos que aprobaron el ciclo escolar y el lunes comenzarán los exámenes extraordinarios para aquellos que haya reprobado.

Miguel Ángel Chang Reyna, director del plantel Tapachula, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, a partir del pasado 20 de marzo, se tomaron acuerdos con los maestros, precisamente buscando la estrategia para poder calificar y dejar las actividades a los jóvenes.

Recordó que les habían dado fechas de regreso a clases para abril, pero la situación no fue la mejor para el retorno y tuvieron reuniones virtuales en las que se acordaron que los docentes iban a evaluar vía plataformas virtuales

El proceso de nuevo ingreso se ha hecho en línea a través de la página digital de esa institución, en la cual se encuentra el formulario de pre-ficha, aunque no hay una fecha exacta de la aplicación del examen de admisión.

Y es que aún están en espera de que las autoridades educativas señales si esas evaluaciones se harán de manera virtual o presencial.

La propuesta actual es que se haga el examen en línea y dejar abierta la opción de presencial para aquellos que no tenga la disponibilidad de hacerlo de otra manera.

Todo el proceso educativo de esa y del resto de las escuelas en el Estado, dijo, depende de la forma en que participe la sociedad en torno a las medidas sanitarias por la pandemia, ya que al reducir los contagios habrá una mayor posibilidad de salir de las viviendas.

Del 17 al 31 de julio, señaló, tienen programado la sanitización completa del plantel. Para ello ya cuentan con los protocolos de la Secretaria de Educación Pública para poder regresar a las instalaciones, muy probablemente en agosto. EL ORBE / Enrique Salazar