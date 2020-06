Nadie Violenta los Derechos Laborales de Servidores del IMSS

Tapachula, Chiapas.- La abogada procuradora de la Oficina de Investigaciones Laborales, sostuvo que no hay riesgo de pérdida laboral arbitraria ni de vulneración a la clase trabajadora.

Los contratos laborales obligan a las partes a cumplir obligaciones, al tiempo que se garantizan derechos, sostuvo.

“Todo proceso de investigación laboral no significa una amenazada de despido de ningún trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social; por el contrario, es un deslinde de responsabilidades que garantiza se les otorgue el derecho a ser escuchados, asistidos por su representación sindical”, aseguró Rocío Graciela Faviel Díaz, abogada procuradora de la Oficina de Investigaciones Laborales en Chiapas.

Al referirse al señalamiento publicado en medios locales de que el IMSS pretende rescindir el contrato a médicos y enfermeras del Hospital General de Zona No. 1 de la ciudad de Tapachula, la abogada aclaró que durante los procedimientos indagatorios se analiza y se valorará la procedencia de aplicar o no sanción al personal, y de no concurrir elementos objetivos suficientes de tipo laboral para aplicar sanción, simplemente se procede al archivo del asunto.

Los derechos laborales de los trabajadores del IMSS están garantizados, ningún procedimiento administrativo es arbitrario, por el contrario se da la seguridad de que el trabajador podrá aportar los argumentos que considere a su favor, asistido permanentemente por su representación sindical, abundó Faviel Díaz, quien concluyó que las investigaciones laborales son procedimientos normales que no culminan con despido. EL ORBE/Darinel Zacarías