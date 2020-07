Se Disparan Precios de Productos Médicos Para Pacientes con Covid

* La PROFECO no Interviene Para Evitar Estos Abusos.

Tapachula, Chiapas; 05 de julio del 2020. – Los precios de los medicamentos, insumos y productos que requieren los enfermos de Covid-19 para poder sobrevivir, siguen aumentando, sin que exista alguna autoridad que esté interesado por detenerlo, aunque sea meramente por humanidad.

La necesidad por la vida y la omisión gubernamental, ha abierto también la brecha para que no solamente se lucre con la pandemia, sino para que se hagan actos impunes de corrupción.

Juan Cruz Diego, comerciante de material de curación y equipo médico en la región, precisó en entrevista para el rotativo EL ORBE que los proveedores decidieron subirle a los precios y que, entonces, se vio afectada la sociedad que necesita de ese tipo de material.

Calculó que hasta ahora hay un aumento de hasta un 80 por ciento, aunque sus cifras no coinciden con los consumidores que señalan que ha sido hasta 500 por ciento.

Los incrementos, de acuerdo a Cruz Diego, son principalmente en material de oxigenación, además de otros como el alcohol, gasa, guantes, productos desechables, batas, botas, cubrebocas, caretas y gel antibacterial.

También se incrementó el precio de algunos aparatos que requiere el enfermo Covid, como el caso del oxímetro, qué sirve para medir la oxigenación de la sangre, que antes estaba en 450 pesos y ahora en mil 200, o más.

Los problemas se agudizaron cuando ese tipo de materiales se empezaron escasear en la localidad, como los tanques de oxígeno, alcohol, guantes, cubrebocas, y otras mercancías que tardaron mucho en abastecer.

“Algunas cosas, como los tanques de oxígeno, estaban en 3 mil 800 pesos, pero con la situación que estamos pasando, tristemente ha subido hasta en 11 ml pesos.

“Lamentablemente vivimos en una sociedad en que tenemos que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el patrón tiene que llevar una ganancia, que no es mucho”, abundó.

CORRUPCIÓN O ROBO AL NECESITADO

Viendo esa creciente necesidad, algunas empresas vivales de la región empezaron a desmantelar los tanques de oxígeno para venderlos a precios hasta cuatro o cinco veces su valor normal y, por aparte, los instrumentos que antes les habían quitado.

“Efectivamente, algunos compañeros vendían puros tanques, pero nosotros estamos conscientes de que es un material que viene con sus accesorios incluidos. Lamentablemente, se escasearon y, entonces, nos fueron llegando por partes y no tuvieron más que venderles el puro tanque”, reconoció.

Así también, que, aparte de que la población pagaba por el tanque (hasta la fecha) tienen que comprar el regulador de oxígeno, cánula, vaso humidificador, que inicialmente ya venían incluidos.

Por si esos actos no fueran crueles y considerados de lesa humanidad, los precios de esos instrumentos auxiliares también subieron exageradamente de precio.

“Vivimos en una sociedad que hay personas que lucran con medicamentos o productos que son muy importantes para quienes están sufriendo la enfermedad”, acotó.

Hasta ahora se desconoce a qué se dedican en este sexenio los empleados y directivos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), si es que existe todavía esa dependencia porque, por lo menos en Tapachula, esas oficinas se las llevaron el año pasado a Tuxtla Gutiérrez. EL ORBE / M. Cancino