Familias Contagiadas de COVID No les Aplicaron la Prueba

Solo los mandaron a sus casas.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2020.- Familias enteras en la ciudad que aseguran estuvieron contagiados del Covid-19, denunciaron este día que las autoridades de Salud no les quisieron hacer las pruebas y solamente se limitaron a monitorearlos y dejarlos a su suerte.

Elena Díaz, relató al rotativo EL ORBE, que su esposo dio positivo a la pandemia y que estuvo internado, y que el resto de ellos en la casa también presentaron -días después- los mismos síntomas.

«Lo sentimos por las personas que ya no viven para contarlo. Tenemos que hacer nuestra vida y seguir adelante, porque no queda de otra», indicó.

Según su versión, su esposo se vio muy grave y pensaron que ya no la contaba, debido a que es diabético y fe internado de emergencia.

Al empezar a presentar los mismos síntomas, asegura que se presentaron a la Clínica Covid Tapachula, explicaron su situación y todo lo que estaban padeciendo, además de que les pidieron que les hicieran la prueba de la presencia de la pandemia.

Sin embargo, según dijo, los regresaron todos a sus casas y le dijeron que solamente los iban a monitorear para ver la evolución de su enfermedad.

Así, decidieron montar su propia cuarentena, con fiebre, intensos dolores, perdieron el sentido del olfato y el gusto, entre otros síntomas propios de esa enfermedad.

Además que optaron por tomar una serie de remedios caseros para hacer frente sus padecimientos y esperar, aunque, hasta el momento, todos han mostrado mejoría, incluyendo el hospitalizado.

Por eso, hizo un llamado a la sociedad en general a que. en cuanto presenten los síntomas busquen atención médica y no dejen que la gravedad avancé, «porque después ya no se puede hacer nada».

«Cuando mi esposo se enfermó, nosotros le dijimos a las autoridades que también estábamos con los síntomas y nos contestaron que nos harían las pruebas, pero nunca llegaron. Nos enfermamos, todos nos enfermamos, pero no fuimos contabilizados», recalcó.

«Nosotros mismos buscamos como curarnos y salimos adelante. Toda la familia contagiada nos encerramos para ya no infectar a nadie más. Nadie nos ayudó», acotó. EL ORBE / M. Cancino