Clases en Línea Provocaron Reducción en Niveles de Aprendizaje en la Región

Tapachula, Chiapas; 29 de julio del 2020.- A raíz de la pandemia por el coronavirus, hubo la necesidad de suspender las clases presenciales en las escuelas de todos los niveles, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó que se continuara el ciclo, pero con clases virtuales a través de las plataformas digitales.

Sin embargo, no fue lo que se esperaba porque hubo fallas y a la postre provocó un bajo nivel de aprendizaje, tal vez del 60 por ciento, según consideró Juan Carlos Castro Uribe, propietario de la escuela privada “Mi Escuelita”.

En entrevista añadió que el problema es para quienes van a ingresar al nivel que sigue, es decir, desde preescolar hasta el bachillerato.

«Los alumnos dentro de este proceso, durante las clases virtuales no lograron acumular los conocimientos necesarios para continuar a un nivel avanzado», indicó.

Consideró que, a su modo de ver las cosas, el niño que va de preescolar a primaria, ya debe llegar sabiendo leer y escribir, mientras que, de primaria a secundaria, mínimo debe saber las operaciones de sumar, restar, dividir y multiplicar, así como las fracciones, la raíz cuadrada, entre otros conocimientos.

Concluyó que, ahora que ya está próximo el regreso a clases, es cuando los padres de familia se han dado cuenta de que las clases virtuales no cumplieron completamente con los objetivos, y por eso están buscando clases de regularización. EL ORBE / Nelson Bautista