Maestros Interinos Exigen el Pago de Adeudos de Hace Cinco Años

Tapachula, Chiapas; 29 de julio del 2020.- Un grupo de maestros interinos protestó este miércoles en la ciudad, para exigir a la Secretaría de Educación el pago de los adeudos que aseguran datan desde hace cinco añosa

El profesor Elí Citalán Puentes, uno de los afectados, dijo en rueda de prensa que desde el 2016 no le han pagado y que, en global, la deuda es grandísima.

«A veces nos sentimos impotentes por no poder hacer nada. Hemos recorrido a las propias autoridades educativas, pero nos dicen que no hay recursos para pagarnos.», comentó.

En ese mismo sentido expresó que los interinos no cuentan con el apoyo sindical y que por eso se han organizado en grupos para llevar a cabo movilizaciones.

Además, han cumplido con el protocolo administrativo por medio de oficios a las autoridades educativas, pero que les contestan lo mismo.

Señaló que en el estado son miles los afectados, en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria.

Reconoció que en la presente administración les hizo algunos pagos referentes al 2019, pero que falta todo lo demás.

«Nos afecta demasiado porque somos padres y madres de familia. Tenemos hijos que mantener y en muchas ocasiones tuvimos que viajar para poder cumplir con nuestras clases. Los maestros interinos hacemos la misma función que hacen los de base», agregó.

De acuerdo a su versión, los interinos están completamente endeudados, «porque hicimos préstamos para cubrir todos esos ciclos escolares que no nos han pagado».

Hizo un llamado al resto de los docentes que están atravesando una situación similar, para conformar un frente común con el que puedan exigir sus derechos, pero de manera conjunta.

Como la deuda incluye aguinaldos, recesos escolares y otros pagos que establece la ley, calculó que se le debe a cada docente alrededor de 300 mil pesos, aunque algunos más.

Lo peor de todo, para ellos, e que las autoridades educativas han contemplado que las clases del próximo escolar comenzarán de manera virtual y, con eso, los interinos se han quedado sin sus fuentes de empleo. EL ORBE / M. Cancino