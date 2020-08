Colegios Privados Mantienen Altos Cobros de Colegiaturas Con Sus Escuelas Cerradas

Tapachula, Chiapas; 11 de agosto de 2020.- El gobierno ha permitido que los colegios particulares mantengan sus altos cobros de inscripciones y colegiaturas, a pesar de que mantendrá cerradas sus instalaciones y la educación de los alumnos estará supeditada al esfuerzo de los padres de familia, en sus propias casas.

María de Jesús González Ríos, madre de familia que tiene a su hijo en un colegio privado, dijo en entrevista para EL ORBE que, a pesar de la contingencia, las colegiaturas de la mayoría de las escuelas privadas no han variado, incluso la inscripción ha sido la misma.

«Nos han comentado que los niños van a estar con las clases por medio de internet, pero las colegiaturas no se han movido, no han hecho ningún descuento», indicó.

De igual forma, que no les han dado alguna explicación del por qué seguirán con las mismas tarifas.

«Tuvimos que inscribir a los niños para apartar un lugar, porque nos decían que, si no, se iba a dar el espacio a otro alumno, porque según ellos están muy saturados y tienen. mucha demanda y teníamos que inscribir de una vez», reveló.

En su caso particular, relató que tiene una hija que pasó a tercer año de primaria y las colegiaturas son aproximadamente de mil 400 pesos y de inscripción otros 2 mil 500; además de que ya les dieron una lista de útiles, donde incluyen libros que, curiosamente, los tienen que comprar en la escuela.

«Con las clases en línea tendremos que vernos en la necesidad de comprar o utilizar un medio digital, ya sea la computadora o laptop. Posteriormente se cree que las clases serán en la escuela, pero hasta ahorita no tenemos fecha exacta para empezar», abundó.

Por la misma situación del coronavirus, según dijo, los padres de familia no se han reunido, «y a lo mejor cuando empiece las clases en línea habrá algún encuentro, porque tenemos muchas dudas, y a los papás que trabajamos se nos hará difícil estar con nuestros hijos en una clase en línea», recalcó.

Una propuesta será pedir la intervención de las autoridades para que obligue a las escuelas particulares a reducir sus ganancias y permitir colegiaturas justas, porque los alumnos irán clases a esas instituciones, pero solo en teoría.