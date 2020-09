Se Caen en Pedazos Semáforos de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 15 de septiembre de 2020.- Hasta el momento ninguna autoridad se ha preocupado por rehabilitar los Semáforos que hay en Huixtla, que se están cayendo en pedazos, pero eso no es todo, ya que también han provocado accidentes de tránsito, porque ya están descalibrados y confunden a los conductores de vehículos.

Transportistas han solicitado que Vialidad mantenga personal en donde están los semáforos averiados, pero no hay respuesta.

Por su parte Tránsito del Estado argumenta que siempre los han rehabilitado, pero estos aparatos definitivamente ya no tienen reparación, porque son obsoletos. Además, ya no le permiten la entrada a la ciudad de Huixtla, ya que es la Secretaría de Vialidad que tiene que repararlo.

RAYO QUEMA TRANSFORMADOR Y AFECTA

A MÁS DE CIEN FAMILIAS EN HUIXTLA

Huixtla, Chiapas; 15 de septiembre de 2020.- Más de cien familias que viven en la colonia Ampliación Progreso de esta ciudad, se quedaron sin servicio de energía eléctrica el pasado once de septiembre, ya que al parecer un rayo quemó el transformador que abastece la referida comunidad.

Desde ese momento varios usuarios reportaron el desperfecto ante las oficinas de la CFE, quienes aseguraron que llegarían a reparar los daños, pero hasta hoy siguen en penumbras.

Algunas personas están recolectando dinero para la compra del transformador, argumentando que solo de esa manera van a agilizarse los trabajos de reparación.

Esto ha generado descontento de la comunidad, ya que aseguran que es responsabilidad de la empresa el garantizar el servicio de energía eléctrica a los habitantes. EL ORBE/Luis Javier Ramos