Operan al 100% Mototaxis en Frontera Talismán

* Luego de Meses de Confinamiento.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre del 2020.- Luego de que estuvieron casi paralizados durante poco más de seis meses por la contingencia, cientos de transportistas en mototriciclos volvieron a sus actividades en su totalidad, en la franja limítrofe con Guatemala.

Abner López, uno de ellos en Frontera Talismán, dijo en entrevista para EL ORBE, que el cierre de los puentes internacionales entre México y Guatemala les afectó severamente, porque los turistas dejaron de venir y porque el flujo de personas en general se detuvo.

En el caso de ellos, según comentó, la recomendación de las autoridades de Salud de mantenerse en casa representó un duro golpe a su economía, puesto que viven de lo que pueden ganar al día.

Por lo mismo, han decidido volver todos en esta nueva normalidad para ganar el sustento diario, pero respetando las medidas sanitarias, porque temen por su salud y a un posible rebrote, porque eso significaría volver a parar todo.

Como la frontera es un paso obligado de personas, tanto locales, de otras regiones del país, migrantes y visitantes extranjeros, aseguró que tuvieron que aplicar sus propias medidas y con ello reducir al máximo los contagios del mortal Covid-19.

En la parte crítica de la pandemia, según recordó, la prestación de los servicios se redujo en poco más de un 80 por ciento.

Sin embargo, la apertura de los puentes internacionales ha permitido que en las primeras tres semanas se registre un aumento considerable en el número de personas, aún cuando Guatemala mantiene estrictas medidas sanitarias, como la prueba de que los visitantes a ese país lleven consigo una prueba de laboratorio que certifique que no están contagiados de ese virus.

Esa reapertura, insistió, mueve la economía de todas las comunidades fronterizas, no solo de comerciantes, sino también del transporte, tramitadores, cambiadores de papel moneda, restaurantes, cargadores, pagos de impuestos, prestadores de servicios, entre otros.

Reconoció que aún existe el temor entre la población en salir de sus casas porque la pandemia está vigente y siguen muriendo personas por esa enfermedad, incluso entre los mismos transportistas sienten miedo al contagio, «porque no sabemos con quien no vamos a topar y si está sano o no». EL ORBE / M. Cancino