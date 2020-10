Impune Actos Vandálicos que Cometen Supuestos Estudiantes

*Condena Hechos la COPARMEX

Tapachula, Chiapas; 15 de Octubre del 2020.- El cierre de carreteras, robo de productos, el secuestro y la quema de unidades del transporte público y de empresas privadas, entre otros actos vandálicos a manos de supuestos estudiantes en la entidad, se cometen insistentemente y no se castiga a los responsables, es decir, se mantienen en el velo de impunidad.

José Antonio Toriello Elorza, presidente de Coparmex en la Costa de Chiapas, comentó acerca de dos camiones de pasajeros que fueron secuestrados por «estudiantes», en las últimas horas en la región.

«Referente a los actos radicales de supuestos normalistas y algunos otros grupos que toman unidades del transporte, la secuestran, golpean y las queman, estamos muy preocupados y hacemos un llamado al Gobierno para que ponga orden», indicó en entrevista para EL ORBE.

Así también, que se respete el estado de derecho, «porque no es posible que nuestros compañeros empresarios del transporte tengan pérdidas cuantiosas por actos vandálicos que no tienen nada que ver con ese sector».

De acuerdo a Toriello, en representación de los agremiados a ese grupo empresarial, «es importante atender esa situación, antes de que se salga de control».

Por su parte, Martina Velázquez Pérez, en voz de Voces Jurídicas Femeninas, recalcó que, si alguien llega ante una autoridad de manera pacífica y respetuosa, debe ser tratado de la misma manera; y aun cuando todos tienen el derecho de manifestarse, también hay restricciones y formas para hacerlo.

«Existimos terceros dentro de este derecho, que somos violentados cuando este tipo de grupos empiezan a manifestarse y atacan vías de comunicación, a la población que son personas que nada tienen que ver, y a veces los agarran como mercenarios, como una forma de solamente así nos vas a escuchar autoridad», opinó.

Por eso dejó en claro que las voces juristas a las que representa no aceptan ese tipo de actos, porque la ley establece claramente los conductos para exigir a sus autoridades, pero de manera pacífica, porque parecería que la única forma que se conoce es el de la fuerza.

Reconoció que esas formas de manifestarse en Chiapas y en algunas otras regiones del país, han provocado severos daños a la economía en general, donde muchas empresas han tenido que cerrar por esas causas. EL ORBE / M. Cancino