Comerciantes de Huixtla Aun no Recuperan Ventas

Tapachula, Chiapas. 28 de octubre del 2020.- A casi tres meses de haber entrado en vigor la nueva normalidad por la contingencia y que los comercios establecidos tuvieron el permiso para reiniciar sus actividades, las ventas en el municipio de Huixtla no se han recuperado en los niveles que les permitan estar, al menos, en un punto de equilibrio.

Rafael Domínguez, comerciante del centro de ese municipio, dijo en entrevista para EL ORBE que hubo mejoría comparada con meses atrás, durante el periodo crítico de la pandemia.

Recordó que las autoridades los obligaron a cerrar sus locales, con el argumento de que sería una medida de prevención contra la propagación del coronavirus, por lo que las ventas se desplomaron por completo.

Dijo que hay una recuperación muy lenta y que esperan algún incremento e el mes de diciembre, por las celebraciones navideñas.

Señaló que llegaron créditos que envió el gobierno federal, pero que la gran mayoría de ellos no tuvo acceso a esos recursos.

Incluso consideró que la distribución de esos apoyos «fueron negociados», y para eo puso como ejemplo que hubo familias en las que fueron beneficiados varios de sus miembros, sin tener negocio alguno.

Aclaró que, por parte del ayuntamiento que aún preside el alcalde, José Luis Laparra Calderón, no han recibido ningún tipo de apoyo y que eso es una muestra de que a esa autoridad municipal no le interés reactivar la economía popular. EL ORBE / M. Cancino