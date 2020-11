Padres de Familia se Oponen Regreso a Clases Presenciales

*Al Cambiar Chiapas a Semáforo Verde.

Tapachula, Chiapas; 23 de noviembre del 2020. – El consejo local de los Comités de Padres de Familia externó este lunes su preocupación ante la posibilidad del regreso a clases escalonado que dieron a conocer las autoridades educativas, por el contagio que pudieran contraer sus hijos y luego éstos pudieran contagiar al resto de su familia en casa.

De esa manera se expresó, José Antonio Chol Ruiz, presidente de ese consejo, quien manifestó que las autoridades federales en materia de Salud, de acuerdo a sus cifras, decidieron ubicar a la entidad en semáforo de riesgo sanitario en verde, pero que “realmente regresar a clases presenciales es un verdadero peligro”.

Insistió, en voz de los padres de familia, que solo si hay una vacuna se consideraría una prevención total, y podría decirse que no habría motivo para el contagio, pero que mientras ese medicamento no esté al alcance de la población, sería demasiado aventurado.

Ante este panorama, Chol Ruiz dijo que lo más prudente es que todavía no se convoque a clases de manera presencial, ni siquiera de manera escalonada.

“Pedimos que los legisladores hagan realmente su trabajo y que no estén solamente levantando el dedo, y que no permitan esta situación. Por lo contrario, que velen por los intereses del pueblo”, remarcó.

Dejó en claro también que, derivado a las reuniones que han sostenido, coinciden en que “si no hay vacuna, no vamos a poder afrontar esta gran pandemia, porque los casos de contagio del coronavirus persisten, tanto en Tapachula como en otras poblaciones de Chiapas”.

Finalmente expresó que las autoridades deben de analizar bien la situación antes de anunciar el regreso a clases presenciales, pues se podría cometer un grave error, “al que estamos decididos a no permitir”. EL ORBE / Nelson Bautista