Tráileres Siguen Provocando Caos Vial en Zona Céntrica de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 08 de Diciembre del 2020.- No obstante de que hace unos días fue puesto en servicio el puente provisional sobre el río Coatán, en el Libramiento Sur de la ciudad, el problema del tránsito de vehículos pesados en las calles céntricas de Tapachula, continúa.

Los conductores de transporte público colectivo de la localidad José Luis Pérez y Fernando de la Rosa, coincidieron al señalar que la circulación de tráileres en calles céntricas, como la 17ª. Poniente-Oriente, es un gran riesgo por los constantes accidentes que provocan.

Abundaron en el sentido de que el paso de dichas pesadas unidades por esa calle es una bomba de tiempo, especialmente cuando transitan en los linderos del IMSS y del mercado “San Juan”, donde hay aglomeración de personas y éstas ponen en riesgo su vida.

Asimismo, manifestaron que el tránsito de vehículos es más lento y que a ellos, como conductores de transporte público, les afecta demasiado ya que no alcanzan a sacar la cuenta que les imponen los dueños de las concesiones, y mucho menos lo que a ellos les debería de quedar por su trabajo.

Además, que las autoridades deberían de solucionar este problema ya que, si hay puente provisional no comprenden por qué siguen permitiendo que los vehículos pesados circulen por las arterias céntricas de Tapachula.

De igual forma, que esas unidades de alto tonelaje siguen destrozando las vialidades, y con ello provocando afectaciones a toda la sociedad. EL ORBE / Nelson Bautista