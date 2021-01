Más de Mil Jóvenes Burlaron la Vigilancia en Diciembre y Escalaron el Volcán Tacaná

Tapachula, Chiapas; 09 de Enero del 2021.- Las autoridades de los tres niveles de Gobierno emitieron una serie de restricciones y con ello se informó que no se permitía el acceso al volcán Tacaná, que sirve de referente limítrofe entre Guatemala y México, para evitar aglomeraciones ante la presencia del mortal virus del Covid-19.

A pesar de ello, se calcula que poco más de mil jóvenes burlaron la vigilancia de las autoridades y escalaron al “Coloso del Sur”, según confirmó, Francisco Javier Jiménez González, director de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanpro).

En entrevista para rotativo EL ORBE, precisó que, oportunamente, se tuvieron reuniones en las comunidades aledañas y con autoridades de los tres niveles de Gobierno para persuadir que, en esta ocasión, no se permitiera el acceso.

Sin embargo, según narró, hubo muchos jóvenes que utilizaron caminos de extravío, parcelas y lugares no oficiales para realizar el ascenso; es decir, lo hicieron con conocimiento de causa.

Otros, señaló, realizaban los recorridos entre las tres y cinco de la madrugada, cuando sabían que la vigilancia se había relajado.

La restricción permitió que alrededor de un 90 por ciento de los visitantes que comúnmente llegan a ese lugar por actividades recreativas, se abstuviera a hacerlo.

Fue un llamado a la sociedad en general a evitar los contagios, aunque según el funcionario, hubo quienes organizaban los recorridos e incitaban a burlar la vigilancia.

Se temía que la carencia de médicos y medicinas en esa parte del municipio de Unión Juárez se convirtiera en un problema adicional para quien resultara enfermo o lesionado.

En esta vez, las comunidades no pusieron sus vendimias ni tampoco ofrecieron los servicios de guías o rescatistas.

Los incidentes no faltaron, tres visitantes quedaron varados en la cima, con lesiones en los pies que les impedían caminar y como pudieron llegaron a un sitio de resguardo conocido como la “Cueva del Oso”, desde donde hicieron un llamado de auxilio a Protección Civil.

Sin embargo, no les pudieron prestar el auxilio en virtud de que los funcionarios, al saber que ese lugar estaría cerrado, distribuyeron al personal hacia otros puntos.

Por ello los tres lesionados tuvieron que bajar lentamente hacia otro punto cercano y quedarse durante algún tiempo en una vivienda. Si esos jóvenes hubieran acatado las instrucciones, nada de eso hubiera ocurrido.

Hasta este fin de semana, el ascenso a ese volcán sigue cerrado al público y en espera de ver cuántos de los que escalaron en esos días saldrán infectados de Coronavirus, “porque ya tenemos noticias de algunas gentes que ya se están tratando en sus casas”.

Comentó, demás, que en los meses en que el paso al volcán estuvo restringido, las autoridades y pobladores aprovecharon para dar mantenimiento a los senderos, se construyeron escalinatas, pasamanos y una serie de mejoras. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa