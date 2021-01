Comerciantes de Huixtla Denuncian Calles Destrozadas e Intransitables

* Alcalde José Luis Laparra Goza de Impunidad.

Tapachula, Chiapas; 27 de enero del 2021.- El municipio de Huixtla, a unos 45 kilómetros de Tapachula, está atravesando la peor administración local en su historia, la cual nadie se explica que aún la encabeza el alcalde, José Luis Laparra Calderón, quien estuvo en las filas de varios partidos políticos hasta que utilizó al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para llegar por segunda ocasión a la presidencia.

Sin embargo, en esta ocasión ha transformado a ese municipio en zona que se semeja una zona bombardeada por sus calles y banquetas destrozadas, sin que exista algún órgano auditor, diputado o alguna autoridad que le diga nada en defensa de la población.

Por ejemplo, Artemio Anzueto Gómez, comerciante en la cabecera municipal, dijo en entrevista para EL ORBE reconoció que las calles están destrozadas y que se requiere que sean renovadas.

Ante el abandono de la administración local, comentó que hay voluntarios que se ofrecen para rellenar con escombro y lodo los hoyos en las calles para que sean más o menos transitables.

“Hay carros que hacen doble fila cuando entran los tráilers; tarda la cola para las combis; hay mucha gente que va y con el calor se sofocan; por eso necesitamos que el presidente le ponga los kilos y que la mandé a reparar, que la vuelva a renovar”, comentó.

Además, reconoció que el gobierno de Laparra no da mantenimiento a las vialidades ni a nada, “nunca se para ninguno del gobierno municipal a repararlas, solo gente particular que le está echando escombro a los huecos para que los carros no se hagan daño, pero necesitamos que las reparen”.

De no haber la intervención de la sociedad civil para tapar los hoyos, opinó, lo hoyos serían mucho más grandes y las calles intransitables.

Al referirse sobre las causas por las que las autoridades municipales no hacen nada por reparar las calles, resumió que se trata de negligencia. “Huixtla es un desorden, con calles intransitables, banquetas destruidas, ni las terminan y andan por otro rumbo rompiendo todo.

Indicó que Laparra no llega por ese sector o que camine por las colonias, al igual que los regidores y el síndico, mucho menos a que las manden a reparar.

En el caso de la calle que conduce al Hospital, indicó que las ambulancias tienen que entrar y salir lentamente, aunque lleve heridos, por las condiciones lamentables de la vialidad.

Reconoció que la sociedad ha perdido la esperanza de la administración de Laparra Calderón “porque ya no va a hacer nada y ahora se espera que otro llegue a hacerlo”.

Al hacer un resumen de ese ayuntamiento de Morena, indicó que no hicieron nada favorable, “y nada más se dedicó a destruir las calles”. EL ORBE / M. Cancino / Jesús Sánchez Martínez