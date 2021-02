Intransitables las Calles de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 2 de Febrero de 2021.- Desde hace un año en que una empresa contratada por el todavía presidente municipal, José Luis Laparra Calderón, rompió las calles y banquetas con la finalidad de instalar cableado subterráneo, no ha sido capaz de arreglarlas, y las vialidades se han convertido en una verdadera amenaza para los ciudadanos que por una u otra razón tiene que caminar por estas calles.

Este “trabajo” ha sido mal hecho y todo ha quedado a medias. Aún no instalan los medidores, las calles están sin repavimentar y las banquetas no fueron hechas nuevamente, solo un canal rellenado es la muestra más evidente de la negligencia de esta constructora. Las Calles Zaragoza Poniente, Avenida Central y Porfirio Díaz lo demuestran.

Quien transita por esta zona, señala que de un momento a otro cualquiera puede tener un accidente debido a una obra chafa; por lo que solicitan al Edil exigirle a la constructora que haga bien su trabajo y no deje todo mal hecho. EL ORBE/José Ángel López