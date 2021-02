Impulsan Escuelas Preinscripciones Virtuales en Municipios de la Región

Tapachula, Chiapas; 04 de Febrero del 2021.- Luego de que en Chiapas hay un rebrote de Covid-19 y que por ello se ha pedido a la población en general a extremar las precauciones, escuelas en la región de la Frontera Sur han implementado que este periodo de preinscripciones sea de manera virtual y digital.

José Fernando de Jesús Gamboa, director de la Escuela Secundaria Federal Cuauhtémoc No. 4, dijo en entrevista para EL ORBE, que el proceso ha iniciado esta semana en la entidad par el ciclo 2021 y, en el caso de ellos, decidieron que las solicitudes sean a través de correos electrónicos para evitar que esos trámites sean presenciales y se provoquen aglomeraciones.

Es la primera vez en la historia de esa institución educativa en la que se está llevando a cabo todo con la ayuda de la tecnología digital, sostuvo, con lo cual también se están presentando los documentos necesarios para ello, como las boletas digitales, actas de nacimiento, Clave Única del Registro de Población, datos personales, entre otros.

El proceso de preinscripción, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación, es del 02 al 15 de Febrero, y una semana más para aquellos que no hayan podido reunir los requisitos de manera oportuna.

Recordó que en el ciclo anterior esa escuela distribuyó 550 fichas y que para éste se considera que serán 600, luego de que las autoridades educativas les han autorizado la creación de dos grupos más para el turno vespertino, que serían de primero y tercer grado.

Aún cuando el Gobierno ha pedido que, para las inscripciones, se tome en cuenta el criterio del domicilio del alumno, es decir, que viva cerca de la escuela, señaló que ellos tienen estudiantes de municipios fronterizos y de zonas rurales, y que también ellos tendrán oportunidad.

Hay otros factores que se están tomando en cuenta para aceptar las solicitudes, como las calificaciones que presenten y las edades, reconoció.

Dejó en claro también que esa institución educativa no está cobrando por la preinscripción. EL ORBE / Mesa de la Redacción