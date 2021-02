Huixtla Está Llena de Cantinas y el Presidente Municipal Bien Gracias

*Así Quiere Reelegirse.

Huixtla, Chiapas; 10 de febrero de 2021.- Habitantes del fraccionamiento Vida Mejor de Huixtla, se pronuncian en contra del aumento de cantinas y de la venta de droga, que según su denuncia, son solapados por las autoridades.

Advierten que los antros de vicio están abiertos las 24 horas, no respetan la Ley Seca, la mayoría de las “piqueras” no cuentan con licencia de funcionamiento, mucho menos que llenen los requisitos que exige la Secretaría de Salud para este tipo de giros.

Además, mencionan que las cantinas son instaladas en casas construidas en una superficie muy reducida, por lo que no debería de permitirse su funcionamiento, pero es lo que más hay en dicha zona habitacional en Huixtla.

Afirmaron que operan con la complacencia de las autoridades de salud y alcoholes y del gobierno municipal, quien cobra los derechos por horarios, y que al final de cuentas es quien permite todo. Y es asi como el alcalde quiere reelegirse, cuando tiene en total abandono su municipio.

Por tal motivo, piden se lleve a cabo operativo de verificación de negocios con venta de bebidas alcohólicas. EL ORBE/Luis Javier Ramos