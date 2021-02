Proliferan los Basureros Clandestinos en Cacahoatán

* Y el Alcalde Julio Calderón ni se Inmuta.

Tapachula, Chiapas; 20 de febrero del 2021.- Habitantes del ejido “Salvador Urbina” del municipio de Cacahoatán, denunciaron que se han creado basureros clandestinos por los propios vecinos de ese lugar, el mismo que causa muchos problemas de contaminación.

Juan Antonio Meza Lam, en voz de un grupo de afectados, mostró su preocupación al rotativo EL ORBE por lo que ocurre, y dijo que una de las causas es porque el ayuntamiento municipal de Cacahoatán, que aun preside, Julio Calderón Sen, no ha hecho nada para que el servicio de limpia envíe carros recolectores a recoger las inmundicias.

Agregó que como no hay ese servicio por parte de la administración municipal, entonces a los vecinos se les hace más fácil tirar sus desperdicios en un canal de captación de agua que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que le sirve para la generación de electricidad.

Añadió que, en ese basurero, no solo arrojan desechos normales sino también tiran animales muertos e incluso, hasta muebles viejos y que todo ese cochinero va a dar a los tanques de sedimentación que tiene la CFE.

Y aunque esa empresa se ve obligada a limpiar el agua durante su proceso, de todas formas, la contaminación existe, además de que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) toma ahí el líquido para surtir a la población tapachulteca.

Por eso, dijo, es importante que el ayuntamiento municipal de Cacahoatán cumpla con su obligación de la recolección de basura, enviando el camión que proporciona ese servicio, porque de lo contrario, el problema va a continuar y hasta se va a agravar.

Asimismo, que la contaminación que despide este basurero les afecta enormemente a los propios vecinos, sobre todo a los niños y personas adultas por su vulnerabilidad, lo que luego se traduce en enfermedades infecciosas y respiratorias. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa