El INM Debe Deportar a los Migrantes o Dejarlos ir a la Frontera con EEUU

* Para que no Queden Varados en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 05 de marzo del 2021.- Organismos civiles indicaron que el coronavirus sigue activo en Chiapas, a pesar de que la entidad se mantiene en semáforo de riesgo epidemiológico en verde y que miles de migrantes s resisten en acatar las medidas sanitarias preventivas.

A diario la situación se vuelve cada más delicada, porque el centro de la ciudad se mantiene abarrotada de indocumentados que se burlan de las autoridades al no utilizar ninguna protección para mitigar el contagio del Covid-19.

Eduardo Ríos, del sector transporte, denunció en entrevista para EL ORBE que dos migrantes lo asaltaron, por lo que exigió al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que se ponga a trabajar y cumplir con sus responsabilidades.

“Exigimos a las autoridades federales que permita que los migrantes que están varados en la ciudad sigan su camino o los repatríen”, apuntó.

Al gobierno federal le solicitó que en verdad pongan a trabajar a los elementos del INM, “porque Solo están platicando y pasan los taxis, las combis y no revisan nada, lo que causa un caos incontrolable para los mexicanos”, dijo al lamentar que “los supuestos retenes migratorios no sirven para nada”.

En la ruta Tapachula- Ciudad Hidalgo, únicamente se cuentan con dos retenes, con escasos cuatro elementos dos de la Guardia Nacional e igual número de Migración, por lo que los migrantes pasan a un lado de ellos sin que puedan detenerlos, “o no los ven”.

Expresó que, en Tapachula, hay miles de migrantes esparcidos en la ciudad y que solo están sin oficio ni beneficio, confiados de que nadie les dirá nada.

“Esto genera mala imagen, inseguridad y ahora pareciera que ya son más los migrantes que mexicanos”, puntualizó. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa