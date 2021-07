Reaperturan Casino en Tapachula Vendrá la Pobreza e Inseguridad

* Este Tipo de Establecimientos Sólo Fomentan el Vicio.

Tapachula, Chiapas; 02 de julio del 2021.- Hace ocho años, en enero del 2013, la administración que encabezó el expresidente, Enrique Peña Nieto, clausuró cuatro casinos en Chiapas por diversas irregularidades, incluso en dos de ellos localizaron droga preparada para comercializarse.

Este viernes, el actual gobierno federal permitió la reapertura de uno de ellos, el ubicado en una plaza comercial al sur de Tapachula.

Así lo confirmó el presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel de Jesús Márquez González, quien dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, a través de algún tipo de acuerdos “en lo oscurito” con funcionarios o legisladores federales, se canceló la suspensión que éstos tenían en la Entidad “para empezar a llevarse el dinero de las familias chiapanecas”.

«Esa forma de apuestas, al menos en el estado, habían arrastrado a muchas familias a la quiebra, a la desintegración, a recurrir a otros tipos de vicios y a buscar dinero fácil, aunque fuera de manera ilícita, para poder seguir apostando», recordó el doctor en derecho.

“No encontramos ningún impacto positivo que pueda dar ese tipo de negocios a la economía regional. Siempre ha existido la idea de que en los casinos no se gana y que, en realidad, es un negocio de particulares, en el que regularmente aquellos que les gusta las emociones de los juegos de azahar llegan queriendo ganar dinero con un golpe de suerte, pero pierden todo”, insistió

En su análisis, consideró que “todos esos millones de pesos de ganancias que dejaron de obtener los casinos en el estado durante los ocho años en que estuvieron clausurados, quedaron en el núcleo familiar para resolver sus propios problemas cotidianos, como la alimentación, el cuidado médico, la educación, además de la severa crisis económica y la miseria que se vive desde hace tres años”.

Además, que el cierre de los casinos en Chiapas contribuyó también para el rescate económico de la Entidad, “porque esto no es la Lotería Nacional, no tiene ningún fin social y no viene a beneficiar a la comunidad. Por lo contrario, viene a perjudicar la economía de las familias que no tienen ni para subsistir”.

EL CLIMA DE TENSIÓN Y LA GENTE EXTRAÑA QUE LLEGA

Según Márquez, las actividades de esa clase de negocios particulares, llegan a generar un clima de tensión en el ambiente, “cuando la sociedad y la iniciativa privada tratamos que esta región no se contamine con la llegada de gentes extrañas que juegan grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia y de manera profesional”.

Lamentó que también llegan familias de la región que buscan apostar para tratar de resolver sus problemas económicos, pero solamente pierden y agravan más su situación.

“Esos lugares son un desplumadero. Sabemos historias de gente que perdieron ahí hasta sus casas, además de sus bienes inmuebles que formaban parte del patrimonio familiar”, agregó.

Así también, que los casinos traen de manera colateral un incremento en la inseguridad, la rotura del núcleo familiar e ingobernabilidad, “porque las utilidades que se generan en esos lugares no se quedan en la ciudad, sino que se van hacia otras regiones, por lo que Tapachula y los municipios aledaños se volverán, irremediablemente, más pobres.

Precisó que la Frontera Sur clama, pero por otro tipo de inversiones que generen desarrollo y estabilidad, y no todo lo contrario, “porque ahí se apuesta mucho dinero y, a veces, hasta la vida”.

NADA DE CASINOS EN TODO EL PAÍS

Márquez recordó también que, poco antes de la pandemia, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no permitiría la apertura y funcionamiento de casinos en el país, luego de que la actual legislatura pretendía hacerlo.

Dijo que, en una conferencia mañanera, el mandatario nacional fue enfático al señalar que «nada de casinos en el país; no somos lo mismo».

“El mensaje en cadena nacional, el presidente dejó en claro que no piensa asignar permisos para la creación de ese tipo de casas de apuesta, incluso destacó que eso solo se hacía en gobiernos anteriores”, abundó el abogado.

El tema había sido abordado en legislaciones pasadas, pero había fracasado. Desde hace un par de años había un nuevo intento para que las facultades de conceder esos permisos fueran desde el poder legislativo y no del ejecutivo.

Ese día, el 7 de enero del 2020, López obrador indicó que «nosotros no autorizamos casinos. Tenemos muy presente como se empezaron a autorizar en la época que se llamó el gobierno del cambio. Ahí se los dejo de tarea, entonces no vamos a caer en lo mismo, sería lamentable repetir las cosas”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello