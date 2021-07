Aún no Hay Condiciones Para Regresar a Clases Presenciales

*ANUNCIA LA CNTE

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio del 2021.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) consideró este jueves que, al menos en Chiapas, aún no hay condiciones mínimas para el regreso a clases presenciales a las aulas, tal y como ya lo ha anunciado el Gobierno Federal para el lunes 30 de Agosto.

Ervin Herrera Estudillo, secretario de Organización 5, de la Costa Grande de la Sección VII de ese gremio sindical, indicó del dato que tienen, es de una tercera oleada de contagios de Covid-19 y que es mucho más fatal que las dos anteriores.

“Creemos que no es tarea de los maestros finalmente poner fecha, sino de la autoridad. Por el magisterio hemos venido exigiendo desde que inició esta pandemia, es que se puedan generar las condiciones óptimas de salud, de que se garantice el cuidado para evitar esos contagios masivos dentro de las aulas”, dijo en entrevista para EL ORBE.

Asimismo, que exista la desinfección de las escuelas, la infraestructura básica, y productos como el gel antibacterial, jabón, agua potable, baños limpios, entre otros.

Además, que estén vacunados los alumnos desde el Preescolar, Primaria, Secundaria, y abierta para todos los preparatorianos, que hasta ahora no ha llegado, porque en tanto no ocurra todo eso, los menores de edad estarán en estado de vulnerabilidad.

“Los trabajadores de la educación preponderamos la vida y por eso exigimos al gobierno que se generen las condiciones, y no le encomienden el cargo, el peso de todo esto a los padres de familia, porque ellos se quieren deslindar, decir regresamos el 30 pero ustedes sanitizan, limpian las escuelas, ponen jabón, cubrebocas, todo, y entonces el dinero que se maneja a nivel nacional de impuestos a dónde va a parar”.

La postura de la CNTE es que el Gobierno debe cubrir todos esos gastos y que sean los padres de familia que decidan cuándo deben regresar sus hijos a las escuelas, señaló.

Advirtió que aún no se ha dado el retorno y ya hay infinidad de maestros y menores de edad contagiados de esa epidemia, y algunos están muriendo.

De igual forma, que los maestros han buscado métodos pedagógicos para poder atender a los alumnos a la distancia, otros a recibir las tareas y actividades, calendarizado con los estudiantes y otras formas de continuar con las clases de manera virtual, “siempre con el afán de cuidar la salud de todos”.

Asimismo, apuntó que, antes de imponer ese “decreto al aire”, las autoridades deben de entablar un diálogo con el magisterio y con los padres de familia, para empatar las propuestas y hacer un regreso seguro. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello